- Scene șocante s-au petrecut in stația CFR din Barlad, dupa ce un barbat a incercat sa se sinucida aruncandu-se in fața unui tren. Presa locala a relatat ca motivul pentru care omul la recurs la acest gest a fost acela ca soția l-a parasit impreuna cu cei patru copiiși și-a facut un iubit in Italia,…

- O femeie de 30 de ani din Letcani a incercat sa se sinucida inghitind mai multe pastile. Conform medicilor, aceasta a ingerat 28 de comprimate de Diazepam, un medicament folosit pentru tratarea anxietatii, sindromului abstinentei alcoolice, spasmelor musculare sau insomniei. Dupa ce a fost tratata in…

- Sorin Olteanu, in varsta de 29 de ani, era angajat șofer in Germania. Era mai tot timpul plecat și se mutase recent cu soția sa, in varsta de 26 de ani, la Timișoara. Barbatul era foarte gelos, iar in noaptea de 23 spre 24 mai 2018 și-a ucis soția intr-o criza de gelozie. „In noaptea de 23/24.05.2018,…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in județul Vaslui, unde un tanar motociclist a fost aruncat zeci de metri, in urma unui impact cu o duba. Motociclistul avea viteza mare, iar mașina din fața lui care a facut la stanga l-a surprins. Acum, barbatul se afla la spitalul de neurochirurgie din…

- Un barbat australian a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru ca si-a incurajat sotia sa se sinucida, un caz care ar putea crea un precedent la nivel global, scrie BBC.Graham Morant, in varsta de 68 de ani, a fost condamnat luna trecuta dupa ce a sfatuit-o si a ajutat-o pe sotia sa,…

- Caz șocant in Iași: un barbat de 33 de ani a fost arestat dupa ce a comis o crima de o crizume ieșita din comun. Petru Paduraru a comis fapta in localitatea Scobinți, acolo unde și locuia inainte de a fi arestat. (VEZI ȘI: CRIMA INGROZITOARE IN IAȘI! UN TANAR A FOST INJUNGHIAT INTR-O DISCOTECA) Potrivit…

- A fost una dintre cele mai odioase crime comise in ultimii ani la Iași. Dupa un proces-fulger, judecatorii au stabilit, definitiv, ca individul care și-a ingropat soția de vie, dupa ce a batut-o, sa stea 15 ani in pușcarie. Ioan Manolea a fost, deja, incarcerat. Fiul sau, alaturi de care a ingropat-o…

- Un barbat din municipiul Barlad, judetul Vaslui, este acuzat ca si-a agresat sotia cu care se afla in proces de divort si a incercat sa o violeze in prezenta celor sase copii. De bataile sotului violent nu au scapat nici una dintre fiice, o adolescenta de 15 ani, dar nici soacra.