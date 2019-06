Un bărbat din Iași a fost lovit de trăsnet. Furtunile au făcut prăpăd în mai multe județe Un barbat de 63 de ani a fost lovit de trasnet in timpul furtuni care s-a abatut asupra localitații Tomești din județul Iași. Omul a supraviețuit miraculos pentru ca medicii au reușit sa-l stabilizeze și sa-l transporte de urgența la spital. Incidentul șocant a avut loc sambata, in jurul orei 18. Ambulanța a fost chemata de urgența in localitatea Tomești, unde un barbat a fost lovit de un trasnet. Medicii spun ca omul a avut mare noroc pentru ca a raspuns la manevrele de resuscitare. Ieșeanul de 63 de ani a fost transportat de urgența la Spitalul „Sf. Spiridon”, relateaza Buna Ziua Iași. In urma… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

