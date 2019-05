Un bărbat din Iași a fost înjunghiat mortal de unchiul său. Agresorul are 80 de ani Crima infioratoare in Iași. Un barbat de 42 de ani a fost gasit mort duminica dupa-amiaza intr-o locuința, dupa ce a fost injunghiat mortal. Principalul suspect in cazul crimei este unchiul victimei, un pensionar de 80 de ani. Polițiștii au fost alertați sa intervina intr-o locuința din cartierul Alexandru cel Bun din Iași. D. Nelu, in varsta de 42 de ani, a fost gasit fara suflare, dupa ce a fost injunghiat cu un cuțit. Cel suspectat de comiterea crimei este unchiul barbatului, un batran de 80 de ani, scrie Ziarul de Iași. Din primele informații, fapta ar fi fost comisa pe fondul consumului de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

