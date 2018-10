Un barbat din Gorj și-a bagat nevasta cu capul in galeata cu mortar, apoi a spalat-o pe cap și a alergat-o prin curte. In final, femeia a cazut și și-a rupt piciorul, iar gorjeanul este anchetat de poliție pentru violențe in familie. Totul a pornit de la faptul ca nevasta i-a greșit compoziția de ciment! Sotii Cojocaru locuiesc in satul Parau de Pripor al comunei Godinesti. Vasile Cojocaru, in varsta de 48 de ani, s-a apucat vineri sa faca niste lucrari de reparatii in gospodarie, iar la un moment dat i-a spus femeii sa-i pregateasca o galeata de mortar. Suparat de modul in care a pregatit compozitia,…