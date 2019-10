Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Dej au identificat un barbat de 38 de ani, din comuna Balta Alba, judetul Buzau, in prezent incarcerat, pe care il cerceteaza sub aspectul comiterii infractiunii de inselaciune, fapta prevazuta si pedepsita de Codul penal. Barbatul este…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost ranit, joi, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe o trecere de pietoni din orașul Slatina, județul Olt, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta iși ‘toarna’ foștii colegi din PSD: ‘Am sute de mesaje in telefon’ Potrivit IPJ Olt, accidentul s-a…

- Cinci noi platforme pentru preluarea gunoiului de grajd vor fi amenajate in judetul Olt, unde sunt deja construite si functionale doua, in comunele Traianu si Farcasele, potrivit directorului Unitatii de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti", Naiana Milea, potrivit…

- Polițiștii din Aiud l-au identificat pe un barbat din județul Hunedoara ca persoana banuita de savarșirea a 3 furturi din buzunare, prin metoda “imbrațișarii”. Acesta, prefacandu-se ca le cunoaște pe victime, le-a abordat, imbrațișat și le-a sustras bani, documente și telefoane. Prejudiciile au fost…

- Șase persoane au fost ranite, miercuri, dupa impactul dintre doua mașini, pe DN 14, in localitatea Slimnic, din județul Sibiu, dupa ce un șofer a patruns pe contrasens. Traficul in zona este blocat, transmiteMEDIAFAX.Potrivit ISU Sibiu, echipajele medicale au fost solicitate pentru șase victime,…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…