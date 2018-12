Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 61 de ani, din localitatea Balanesti, judetul Gorj, a fost gasit de pompieri, sambata seara, mort in locuinta sa cuprinsa de flacari. Cauzele incendiului sunt in curs de stabilire, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 70 de ani, din Todireni, județul Botoșani, a murit, in timpul nopții de vineri spre sambata, in locuința sa, care a luat foc, cel mai probabil din cauza jarului cazut din soba. Potrivit reprezentanților ISU Botoșani, incendiul a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata, intr-o locuința…

- Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, la Alunis a fost cuprinsa de flacari o casa veche, construita din lemn si chirpici, in suprafata de aproximativ 100 mp, care a fost distrusa in totalitate. In interiorul casei a fost gasit trupul carbonizat…

- Un medic cardiolog in varsta de 44 de ani a murit la Spitalul Județean Arad, la puțin timp dupa ce a intrat in garda. Cauzele exacte ale morții vor fi stabilite dupa efectuarea autopsiei. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Arad, Simina Roz, a declarat, duminica, corespondentului MEDIAFAX,…

- Un barbat de 44 de ani a murit, iar altul este internat in stare grava, dupa o incaierare care a avut loc in timpul nopții de vineri spre sambata, in zona garii din Slatina, județul Olt. Criminalul a plecat de la locul crimei și este cautat de polițiști. Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Olt,…

- Localnicii din orașul Targu-Carbunești, județul Gorj, au in fața ochilor o priveliște șocanta, atunci cand merg catre spitalul din localitate sau catre stadion: un schelet care pazește casa unui vecin de-al lor! Proprietarul ar fi amplasat la etajul locuinței acel schelet, cel mai probabil cu scopul…