- Proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate in sedinta de joi a Guvernului.Sedinta de Guvern este programata de la ora 12.00. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spunea ca in sedinta Guvernului…

- La aproximativ o luna dupa ce in comuna Giroc un caine a fost legat de o masina, torturat si apoi legat de un stalp si lasat sa sufere, faptasul a fost identificat. Banuitul autor al gestului inuman de pe strada Garii din Giroc este un barbat in varsta de 28 de ani, care este audiat […] Articolul Un…

- O patrula din cadrul Sectiei 2 Politie Galati a depistat un barbat de 36 ani, din localitate care, la vederea politistilor a avut un comportament ezitant. Acesta a fost condus la sectia de politie si, in urma verificarilor efectuate, a reiesit ca barbatul ar fi savarsit mai multe furturi din societati…

- "Afirmatia domnului Mihai Tudose, conform careia 'daca steagul acela (secuiesc) flutura in vant, toti cei responsabili de acolo flutura si ei langa steag', reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 1 si art. 15 din OG nr. 137/2000, republicata, cu modificarile…

- Exemplu de eroism si dragoste pentru animale. A dovedit-o un barbat din Rusia care a salvat un caine, riscandu-și propria viața. Patrupedul a nimerit sub gheata unui lac si scancea atat de tare, incat acesta a sarit sa-l salveze.

- Un barbat din Fildu de Jos, județul Salaj, a fost mușcat de un caine in Huedin, județul Cluj. Barbatul a suferit leziuni la organului genital, medicii fiind nevoiți sa-i puna 9 copci. Ajuns pe strada Fildului din Huedin, omul s-a trezit fata-n fata cu un caine urias, care sarise gardul unei gospodarii…

- Noul tip de contract national aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1/2018 inlocuieste contractul de tip FIDIC aplicat pana acum la marile lucrari de infrastructura. Pentru a vedea diferentele dintre cele doua tipuri de contracte, ECONOMICA.NET i-a transmis intrebari avocatului si doctorului in drept…

- Medicii din Cluj s-au confruntat, recent,cu un caz mai special. Un barbat in varsta de 52 de ani s-a prezentat la spital dupa ce a fost atacat de un caine. In urma mușcaturilor acestuia, barbatul a suferit numeroase rani la nivelul organelor genitale.

- Un barbat a fost arestat dupa ce a mușcat un caine polițist. Incidentul a avut loc in timp ce polițiștii din New Hampshire anchetau o serie de impușcaturi reclamate de martori. „Amandoi au incercat sa scape de poliție, iar unul dintre ei a devenit agresiv. A mușcat cainele, cainele a reacționat…

- Anchetatorii au facut publice noi imagini în cazul hoților de bancomate care au facut prapad în hipermarket-urile și supermarket-urile din Constanța, Medgidia și Hârșova. Din imagini se poate observa metoda de acționare a hoților, inspirata probabil de filmele de acțiune. Intrau…

- Doi parinti cu un copil muscat de cainii maidanezi au cautat singuri, prin doua judete, vaccinul antirabic. Familia a fost plimbata prin trei spitale si a strabatut 140 de kilometri, pentru ca, in cele din urma, sa gaseasca serul pe cont propriu, intr-o farmacie.

- Ce se intampla cu sporurile pentru profesori? Guvernul Romaniei le va reglementa in zilele urmatoare printr-o Hotarare de Guvern dedicata exclusiv acestui aspect. In ultimele zile au aparut foarte multe discutii legate de sporurile pentru profesori, iscate mai ales de anularea sporului pentru calculator…

- Accidentul a avut loc in septembrrie 2015, iar prima decizie in dosar a fost pronunțata la Judecatoria Blaj. Dosarul se afla in a doua faza a cercetarii judecatorești la Curtea de Apel Alba Iulia. Accidentul s-a produs in condiții mai puțin obișnuite. Șoferul (Marin Alexandru A.) a deschis brusc portiera…

- Cruzime fara margini fata de un caine. Un barbat a legat animalul de masina in timp ce conducea cu viteza. Patrupedul a fost tarat din urma si chiar calcat pe o laba. Imaginile au fost surprinse de un martor si postate pe o retea de socializare.

- Primaria Municipiului Resita a inceput actiunea de ridicare a masinilor abandonate. Serviciul public "Directia de Intretinere si Reparatie a Patrimoniului" a avut o prima astfel de interventie si a ridicat mai multe masini la care s-au finalizat procedurile de comunicare si incercare de identificare,…

- O crima oribila a avut loc in nordul extrem al tarii. Un barbat de 42 de ani, din comuna Vorniceni,judetul Botosani, a fost ucis cu bestialitate de patru consateni, doar fiindca unul dintre cainii acestuia l-a muscat pe unul dintre agresori. Sateanul a fost omorat cu topoare, furci si cosoare.

- Un barbat a fost mușcat mortal de o cobra în timp ce acesta încerca sa îi coasa gura cu ața pentru a nu mai reprezenta un pericol. Șoferul auto din India a gasit reptila veninoasa stând relaxata la soare și a prins-o. Bhola Bath, care locuia…

- "Barbatul a fost adus cu o plaga scrotala importanta. S-a intrat repede in sala de operatie, s-a toaletat plaga si s-a suturat. In timpul interventiei s-au apropiat toate marginile plagii, incat rezultatul este foarte multumitor. Starea este buna, testiculul este integru si in afaraa de leziunea tegumentara,…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Un barbat de 61 de ani, din Cluj-Napoca, care a amenintat, sambata, ca arunca blocul in aer pentru a-si omori sotia imobilizata la pat, a fost internat la Clinica de Psihiatrie. Pompierii au gasit in apartamentul sau aragazul pornit, fara flacara, transmite corespondentul Mediafax.

- Problema cainilor care-si fac veacul in poarta Manastirii Bistrita, judetul Valcea, este veche. Haite de caini sunt vazute in permanenta in curtea ansamblului format din lacasul de cult si doua centre pentru varstnici si copii. Ultimul caz, al batranului muscat de un caine, a scos la iveala tare vechi…

- A pus in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice. La data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 11.30, politistii Postului de politie Jidvei l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In…

- Trei tineri din comuna Homocea au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in cursul acestei dimineți. Toți cei trei au 22 de ani și au fost internați in cadrul secției Chirurgie, cu multiple traumatisme. „T.G., barbat in varsta de 22 de ani, din comuna Homocea, prezinta…

- Deputatul Nicusor Dan a cerut, miercuri, Tribunalului Bucuresti sa suspende hotararea Consiliului General din 19 decembrie care prevede ca activitatea de taximetrie se va face, obligatoriu, printr-un dispecerat, afirmand ca daca Legea taximetriei nu interzice aplicatiile. "Sunt multe probleme…

- Un barbat, suspect de comiterea unui viol, este cautat de polițiștii din Cluj-Napoca. Se pare ca acesta a fugi cu un taximetru din zona Kaufland / Maraști. ”In noaptea de 1 ianuarie ora 4:40 – 5:00 acest barbat a fost vazut in zona Kaufland / Maraști. E posibil sa fi luat un taxi de pe […]

- Sambata, un barbat din Hunedoara, in varsta de 49 de ani, aflat in mașina pe viaductul care traverseaza Autostrada Arad-Timișoara, din direcția Aradul Nou-Șag, a sunat la numarul de urgența 112 pentru a solicita ajutor deoarece ii era foarte rau. CITESTE SI: Banateanca Nicoleta Voica s-a logodit: „Cand…

- Polițiștii Poliției orașului Babeni (Valcea) au depistat un barbat, de 41 de ani, care deținea pentru comercializare, articole pirotehnice de 1.200 de lei. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, la data de 28 decembrie, polițiștii l-au depistat pe barbat intr-o ...

- Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat pentru Agerpres ca barbatul in varsta de 56 de ani se afla in stop cardio-respirator in momentul in care la locul accidentului a ajuns echipajul medical. 'Victima nu a raspuns la manevrele de resuscitare. A suferit politraumatisme in timpul…

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, din satul Vanatorii Mici, a fost gasit carbonizat miercuri dimineata, dupa ce la locuinta lui a izbucnit un incendiu."Un vecin a anuntat prin 112 la orele 6,40 ca la o locuinta din satul Vanatorii Mici a izbucnit un incendiu. La fata locului s-a…

- Un barbat a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare,…

- Un barbat este cautat de Politia Galati, dupa ce a furat banii donati de oameni pentru asociatiile de protectia animalelor fara stapan. Hotul a fost surprins de o camera de supraveghere in timp ce lua doua cutii cu bani dintr-un coafor canin, transmite corespondentul Mediafax.

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita...

- Poliția australiana a arestat un șofer, dupa ce acesta a intrat cu mașina în mulțime, în Melbourne. Mai mulți pietoni au fost loviți, incidentul având loc pe o strada aglomerata. Nu exista detalii despre starea victimelor. Poliția investigheaza daca acest incident…

- Realizatorul “INTERVIURILOR ALTFEL” de marti 19 decembrie a.c. de la TV News Buzau l-a avut ca invitat pe Sebastian Silvestru, membru USR si initiator de proiecte civice. Sebastian a vorbit deschis despre proiectul “Uniti salvam Padurea Crang” – o initiativa USR menita sa protejeze de abuzuri cel mai…

- Ieri, in jurul orei 0830, polițiștii Postului Comunal Varbilau au fost sesizați de un barbat din satul Coțofenești despre faptul ca, in perioada 14-18 decembrie, persoane necunoscute i-au sustras dintr-o magazie o bicicleta, in valoare de aproximativ 800 lei. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat…

- A vrut sa dea o mana de ajutor la nevoie, dar a ajuns chiar el victima! I s-a intamplat unui barbat de 40 de ani din Piatra Neamt, seara trecuta mergea spre casa cu masina si a vazut un pieton care s-a prabusit in mijlocul soselei, pe contrasens. Omul a oprit si s-a dus sa vada ce s-a intamplat, conform…

- Pentru ca unul dintre agresori nu se calma, omul legii l-a ingenunchiat si i-a pus catusele. In urma altercatiei, politia a deschis dosar penal pentru lovire si alte violente. Politistul care a aplanat scandalul spune ca nu a fost vorba de ultraj, ci de o simpla procedura de incatusare.

- Politistii brasoveni au fost sesizati, sambata, cu privire la faptul ca o persoana a fost gasita spanzurata in padure, pe traseul Predeal – Diham (La Podele), potrivit mytex.ro. Descoperirea a fost facuta de cațiva militari, aflați intr-o aplicație in zona Diham. La fața locului s-au deplasat criminaliștii…

- Cezara Dafinescu, considerata cea mai frumoasa actrița de pe plaiurile mioritice in anii ’80, este invitata Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, unde povestește multe intamplari și detalii mai puțin știute despre viața ei de pe scena și de dincolo de ea.

- A fost descoperit un filmuleț șocant in care personajul principal face un gest neobișnuit, in aceasta perioada. Camerele de luat vederi l-au surprins pe un barbat cum injunghia fara mila un om de zapada gonflabil.

- Copilaria principelui Miky, asa cum era alintat de bunica sa viitorul rege al Romaniei, nu s-a deosebit cu nimic de cea a unui copil din lumea buna a vremii. Nici el n-a scapat de atacul unui caine turbat, de bolile copilariei si a trait din plin bucuriile legate de sarbatoarea Craciunului, cadourile…

- Caz socant. Un barbat a fost injunghiat de 20 de ori de prietenul de pahar. Totul s-a petrecut intr-o localitate din judetul Iasi, iar toata cearta a pornit, din cate se pare, de la prea multe pahare. Ultima actualizare: Luni, 11 Decembrie 2017 14:39

- In urma cu doua zile, un barbat a sunat la 112 denunțand faptul ca un caine a fost impușcat in curtea unui imobil din Bocșa. Polițiștii l-au identificat ieri pe autor, acesta fiind cercetat acum pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de arma fara drept, legea protecției animalelor…

- Detinutul si-a verificat creditul telefonic si, nemultimut de suma pe care a descoperit-o, a acuzat unul dintre gardieni ca i-ar fi furat banii. A inceput sa il ameninte pe gardianul D.B., dupa ce a obtinut o bucata de sticla smulsa din vizeta unei camere. In timp ce era imobilizat de un alt gardian,…

- Internautii au viralizat imaginea unui barbat neras care acunde, de fapt, un câine. Problema de logica a stârnit controverse în mediul virtual, pentru ca animalul este greu de depistat.

- In imaginile surprinse un barbat loveste cu bestialitate un catel chiar in mijlocul strazii. Acesta scoate animalul din masina si incepe sa il biciuiasca in fata celui care filmeaza scena socanta.