- Un copac a cazut, miercuri, peste o masina, pe Soseaua Giurgiului din Capitala, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Un barbat a fost gasit în stare de inconstienta si transportat la Spitalul Bagdasar Arseni.

- Un tanar a fost ranit, luni, in urma unui accident de munca, produs la un santier din localitatea buzoiana Beceni. Muncitorul a cazut in gol de la patru metri inaltime, dupa ce structura podului la care lucra a cedat. Autoritatile spun ca muncitorul s-a impiedicat de resturile pe care le desprindeau…

- Un motociclist in varsta de 42 de ani a fost ranit grav duminica seara, dupa ce a cazut pe un deal de langa localitatea Loman, comuna Sasciori. Potrivit IPJ Alba, barbatul a fost transportat la Spitalul din Sebeș, unde a ajuns in stare de inconștiența. Revenim cu detalii. Foto: arhiva

- Un bihorean care s-a rasturnat cu barca in timpul unei plimbari pe Crisul Repede in apropierea unui baraj a fost salvat de pompieri, barbatul reusind sa se mentina la suprafata apei reci si adanci de peste 4 metri, agatat de ambarcatiune.

- Un barbat, in varsta de 60 de ani, se zbate intre viata si moarte dupa ce a cazut de pe o schela, de la 10 metri inaltime. Acesta lucra intr-o biserica din Constanța, Romania și la un moment dat i s-a facut rau, informeaza libertatea.ro.

- Un barbat de 51 de ani a murit dupa ce a cazut intr-o rapa de zece metri, langa o manastire din judetul Neamt. Fiul sau, plecat in cautarea tatalui, a cazut in aceeasi rapa si a fost grav ranit.