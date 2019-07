Un bărbat din Franța a descoperit o fotografie cu piciorul lui amputat pe un pachet de țigări. Imaginea, folosită fără acordul lui Un barbat in varsta de 60 de ani care locuiește in Franța a ramas blocat cand a descoperit o fotografie de-a sa pe un pachet de țigari. Pe pachet era imprimanta o fotografie cu piciorul lui amputat. Barbatul traiește in orașul Metz, Franța. Acesta și-a pierdut un picior in anul 1997. Imaginea cu piciorul sau amputat in urma acestui accident a fost folosita pe un pachet de țigari in scopul de a atrage atenția asupra problemelor care pot aparea din cauza fumatului. Insa imaginea a fost utilizata fara ca sexagenarul sa-și fi dat acordul. Cel care a facut descoperirea a fost fiul sexagenarului, dupa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

