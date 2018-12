Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit crunt pentru un barbat in varsta de 74 de ani din Dambovita, car a fost gasit de vecini devorat de cainii pe care ii crestea in curte. Satenii s-au alertat dupa ce nu l-au mai vazut de cateva zile.

- Potrivit informațiilor de la fața locului, un barbat în vârsta de 49 de ani din Manașturel, care se angajase într-o traversare neregulamentara, a fost acrosat de catre un autoturism, care se deplasa dinspre Beclean înspre Dej. La volanul mașinii implate în accident…

- Sfarșit cumplit pentru un medic din Mehedinți, in varsta de 68 de ani.Pentru ca nu a acordat prioritate unui TIR, atunci cand a vrut sa vireze la stanga, barbatul a fost spulberat, mașina lui fiind lovita in lateral. Martorii care au vazut impactul sunt in stare de șoc. Accidentul a avut loc pe centura…

- Un barbat care a luat parte la protestul din 10 august si care se mutase recent in Marea Britanie, a murit dupa ce a fost lovit de o masina in orasul Maidstone. Accidentul a avut loc la finalul saptamanii...

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 44 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Cristian Dumitru sosise in Marea Britanie de doar o luna, la insistențele fratelui sau, care ii gasise un loc de munca, acesta fiind stabilit in Londra.Politia cauta inca soferul vinovat de…

- Sfarsit tragic pentru un barbat de numai 37 de ani, din Cluj. Acesta a murit strivit de cabina tractorului, cand era pe drum spre casa, de la munca campului. Incidentul tragic s-a petrecut la marginea comunei Jichisu de Jos.

- Un barbat de 52 de ani, din comuna Salciua, judetul Alba, a murit luni dupa o tamponare in lant care a avut loc pe DN7, in zona localitatii Vetel, in accident fiind implicate trei autoturisme si o...

- Unul dintre cei mai cunoscuti montaniarzi din Dambovita, dascal a zeci de ghizi montani, Vali Bacanu, a murit la varsta de ani. Un accident groanic i-a curmat viata. Medicii au incercat sa il tina in viata, dar nu au reusit.