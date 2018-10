Un bărbat din Dâmboviţa a fost omorât de animalele pe care le ţinea înfometate FOTO Vecinii susțin ca batranul obișnuia sa iși țina animalele nemancate și așa s-ar fi ajuns la tragedie. Scenele s-au derulat in comuna Runcu din Dambovita, in ograda barbatului in varsta de 73 de ani. Trupul omului, plin de rani, a fost descoperit de o vecina. Speriata, femeia a alertat imediat autoritatile. La fata locului au sosit politistii, dar si cei de la ambulanta. Din pacate, cand au ajuns medicii aici barbatul decedase deja. Trupul fara viata a fost transportat la serviciul de medicina legala, unde se va face autopsia si se va stabili cu exactitate cauza decesului. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O joaca de copii s-a incheiat tragic pentru o familie din Dambovița. O fata de 14 ani a murit in condiții suspecte dupa ce susțin apropiații, a ieșit sa se joace cu mai mulți vecini pe strada deși era trecut de miezul nopții. Nenorocirea s-a petrecut in localitatea Hulubești, sat Vartop, la ora 03:00…

- Barbatul care a ucis saptamana trecuta un cal in bataie, lasandu-l sa putrezeasca in propria curte, a omorat zilele acestea si o vaca. Vecinii au alertat autoritatile, pentru ca nu mai puteau respira.

- Barbatul care a ucis saptamana trecuta un cal in bataie, lasandu-l sa putrezeasca in propria curte, a omorat zilele acestea si o vaca. Vecinii au alertat autoritatile, pentru ca nu mai puteau respira.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomița au deschis o ancheta in urma unui incident petrecut in dimineața zilei de miercuri, 22 august 2018, orele 03,00, in Cartierul Bora, din Slobozia. Un membru al unui cunoscut clan interlop a fost ucis in bataie de rivalii sai. Trupul victimei se…

- F.T. Nici in bancurile cele mai sinistre nu auzi o astfel de intamplare. Ieri, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino ” Prahova au fost solicitați sa intervina pentru a debloca ușa unei locuințe unde, conform unor informații, se afla cadavrul unei femei in…

- Barbatul locuia singur dupa ce divortase de sotie, iar fiica sa se mutase in Cluj pentru studii. Pentru ca nu mai raspundea la telefon de cateva zile, rudele au mers la el acasa. Acolo au gasit trupul barbatului fara viata. La fata locului au ajuns politistii criminalisti, care au descoperit…

- Accident cumplit in aceasta dimineața, pe DN 71 Bucuresti – Targoviste, la intersectia cu DJ 711B. Un șofer care a Post-ul DAMBOVIȚA: Un polițist de la serviciul rutier, omorat intr-un accident pe DN 71 apare prima data in Gazeta Dambovitei .