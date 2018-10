Un bărbat din Craiova, arestat preventiv după ce A INCENDIAT o maşină din GELOZIE Barbatul in varsta de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a incendiat masina unui alt barbat, aceasta fiind distrusa in totalitate. Focul s-a extins si la gardul locuintei persoanei respective, fiind afectate si cateva obiecte de mobilier de pe veranda casei. Autoturismul a fost distrus in totalitate, dar au ars si bunuri din apropierea acestuia, respectiv gardul imprejmuitor al proprietatii respective si obiecte de mobilier de pe veranda casei. Initial, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de distrugere, comisa in forma… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

