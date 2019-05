Stiri pe aceeasi tema

- O crima șocanta a tulburat intreaga comunitate din Chicago (SUA). Marlen Ochoa Lopez, o tanara in varsta de 19 ani, gravida, a fost gasita moarta, miercurea trecuta, aruncata intr-o ghena de gunoi din oraș. Marlen Ochoa Lopez fusese vazuta ultima oara pe data de 23 aprilie. Oamenii legii au fost șocați…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. O femeie a murit dupa ce a fost calcata de un autobuz de pe cursa Chișinau – București. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, chiar în curtea Autogarii Centru din Chișinau. © Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! / Vasea Mw‎Femeie strivita de…

- Sediul clubului Dunarea Calarași a fost "calcat" azi de oamenii legii, care cerceteaza un eventual caz de delapidare. Oamenii legii cauta sa afle cum s-au cheltuit banii in perioada 2014-2016. In sezonul 2014-2015 clubul calarașean a promovat in Liga 2, iar de atunci, pana anul trecut, s-a luptat pentru…

- Din ianuarie 2020, turiștilor le va fi interzis sa viziteze insula Komodo, locul unde locuiesc dragonii Komodo, pentru a susține eforturile de conservare. Inițiativa apare în urma unui caz de trafic în care au fost implicate aceste animale protejate prin lege, potrivit The Guardian. Insula…

- Anca, o romanca in varsta de 34 de ani care locuiește in orasul englez Doncaster, a fost batuta cu brutalitate de mai multi tineri, chiar in fata casei sale. "Le-am spus sa vorbeasca mai incet ca dorm copiii", a explicat ea cauza incidentului. De altfel, tanara a povestit pe pagina sa de Facebook cum…

- Patru suspecți, trei barbați și o femeie, au fost reținuți în urma atacurilor armate ce au vizat doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, soldate cu decesul sau ranirea mai multor persoane, a anunțat poliția, informeaza cotidianul The Guardian. Mai multe victime dupa incidente armate la…

- Persoanele care dau dovada de ”lipsa de respect” online fata de conducatorii tarii, inclusiv fata de Vladimir Putin, risca sa ajunga dupa gratii, prevede o lege controversata de Parlamentul rus, relateaza The Guardian.

- Oana Bogdan, membru in Consiliul National al PLUS, a venit cu o replica dupa ce a pledat, intr-un comentariu pe Facebook, pentru renuntarea la dreptul la proprietate, motivand ca „nu a fost vorba de o deposedare fortata a oamenilor”, si sustinand ca in jurul nostru exista totusi „diferite forme de renuntare…