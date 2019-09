Un bărbat din Comarnic și-a înjunghiat soția, apoi s-a sinucis Un caz extrem de violența in familie s-a petrecut marți seara, in jurul orei 22.20, in orașul Comarnic. Polițiștii au fost sesizați la numarul unic de urgența 112 despre faptul ca o femeie a fost injunghiata pe Strada Secariei din Comarnic. Echipajul care s-a deplasat la fața locului a gasit in strada o tanara de 21 de ani, in stare grava, cu mai multe leziuni la nivelul corpului. Victima a fost transportata cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Ploiești. Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

Sursa articol si foto: campinatv.ro

Stiri pe aceeasi tema

