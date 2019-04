Stiri pe aceeasi tema

- O descoperire macabra a fost facuta in sectorul Rascani din Chișinau. Corpul neinsufletit al unui barbat a fost gasit intr-un tomberon, ieri dimineata, de catre un trecator care a alertat imediat politia. Pe suprafata victimei au fost depistate urme de moarte violenta, iar cadavrul a fost transmis spre…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Racari au fost sesizati, luni, 11 martie, de catre medicii de la UPU Titu, cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 47 de ani, care a fost adus cu ambulanta, a decedat in urma bataii primite intr-un bar.

- Crima in satul Moșana, raionul Donduseni. Intr-o gospodarie parasita din localitate a fost gasit cadavrul unui barbat, in varsta de 39 de ani.Potrivit Politiei, victima avea semne de moarte violenta. Oamenii legii au retinut un suspect, in varsta de 50 de ani.

- Un barbat care alerga la poalele muntelui Horsetooth din Colorado, luni, a fost muscat grav de o puma, inainte sa reuseasca sa omoare animalul salbatic, potrivit autoritatilor locale, citate de Reuters.

- Crima oribila in Timiș, noaptea trecuta. S-a intamplat la Sanandrei, nu departe de Timișoara. Un barbat de 44 de ani a fost omorat de un altul de 32 de ani, care a intrat peste el in casa, dupa ce a taiat ușa cu o drujba. In casa erau și cei doi copii ai victimei, un […] The post Crima in Timiș! Un…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 34 de ani, din Cluj-Napoca, pentru comiterea infracțiunilor de violența in familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.Conform oamenilor legii, la data de 18 ianuarie a.c., cel in cauza și-ar fi agresat concubina - o…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a sfarșit intr-o balta de sange, dupa ce a fost batut de doi prieteni de pahar. Deocamdata nu sunt cunoscute motivele altercației. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care a avut loc tragedia. De o moarte violenta a avut parte…

- Un barbat din Vaslui a murit chiar in fabrica unde lucra, colegii sai gasindu-l marți prabușit la pamant. Echipajul de pe ambulanța a incercat sa-l resusciteze, dar fara rezultat. Insa medicii au observat ca avea o lovitura puternica la cap, astfel ca au anunaat Poliția. Oamenii legii au demarat cercetarea…