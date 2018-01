Stiri pe aceeasi tema

- Un locuitor al orasului canadian Montreal, Simon Laprise, mecanic de profesie, a facut din zapada copia unui automobil de dimensiuni normale si a atras atentia politiei fara sa vrea. Un echipaj care a patrulat noaptea strada pe care se afla masina a considerat initial ca este reala si un inspector a…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 14/15 ianuarie, un barbat, de 21 de ani,…

- Un șofer din Navodari care și-a lasat mașina pe locul de parcare al altui conducator auto a avut parte de surpriza vieții lui. Suparat ca mașina îi ocupa locul de parcare, conducatorul auto a vrut sa-i dea o lecție șoferului indisciplinat și i-a învelit mașina în folie. Imaginea…

- Zece mii de lei. Atat l-a costat pe un șofer turc o plimbare cu autoturismul, pe plaja din Constanta. Autoturismul barbatului a ramas blocat in nisip, iar un paznic din zona a chemat politia. Oamenii legii i-au reamintit ca circulatia autoturismelor este interzisa pe plaja si l-au amendat. In ciuda…

- O masina in valoare de aproximativ 2.000 de euro a fost recuperata de politistii romani, insa povestea din spatele furtului este mai complicata decat pare la prima vedere. La data de 5 ianuarie, in urma activitaților de investigare intreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna,…

- Politistii din Cugir au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din Cugir, care, in noaptea dintre ani, a sustras doua autoturisme cu care, fara a poseda permis de conducere, a circulat pe strazile din oras. Pe unul dintre autoturisme, l-a avariat. La data de 4 ianuarie a.c., politistii…

- Politistii din cadrul Postului de Politie comunal Viperesti, in timp ce actionau pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice pe raza de competenta, impreuna cu specialist din cadrul ocolului silvic, au depistat un barbat in varsta de 65 de ani, din localitate, care taiase fara drept un arbore…

- Avea treaba in zona, asa ca nu s-a sfiit sa isi parcheze masina tocmai langa liniile de tramvai, blocand astfel circulatia vehiculelor RATT si obligand calatorii sa astepte deblocarea drumului. Este ispava unui barbat din Gorj, care s-a ales cu o amenda usturatoare de la Politia Locala din Timisoara.…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savârsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Cluj, la data de 3 ianuarie…

- Politistii locali au sanctionat contraventional un barbat care arunca cu petarde in galatenii care se aflau in piata centrala din Galati, la cumparaturi de sarbatori. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- La data de 27 decembrie in jurul orei 01.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 14 B. Un barbat de 44 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in…

- Miercuri, 20 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat in timp ce detinea in vederea comercializarii 5 kg de tutun. La data mentionata, in jurul orei 13.30, agenti de siguranta publica…

- Politia australiana a arestat un sofer dupa ce acesta a intrat cu masina in multime, la Melbourne, relateaza BBC News. Masina ”a intrat in coliziune cu un numar de pietoni” pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria, titreaza News.ro. Situatia…

- In urma impactului, pasagerul aflat pe bancheta din spate a taximetrului a fost ranit si transportat de urgenta la spital. Imediat dupa accident, din masina de taxi a inceput sa iasa fum, astfel ca pompierii au venit rapid, cu o autospeciala cu apa si spuma, insa problema s-a rezolvat cu un extinctor.…

- Un grav acident de circulație s-a produs in jurul orei 11.00 pe drumul comunal 81, pe raza satului Rușavaț, comuna Viperești. Un barbat de aproximativ 60 de ani a murit dupa ce a pierdut controlul volanului, mașina pe care o conducea lovind un stalp apoi gardul unui imobil. Polițiștii au inceput o ancheta…

- La data de 16 decembrie a.c., in jurul orei 23.30, politistii rutieri din Alba Iulia, in tim ce actionau pe DJ107H, pe raza comunei Cricau, au oprit un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din Cricau. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul nu detine permis de conducere…

- Politistii din Sebes l-au identificat pe un barbat din municipiu care este banuit ca nu ar fi anuntat politia, dupa comiterea unui accident rutier, in urma caruia o femeie a fost ranita usor. Potrivit IPJ Alba, joi, politistii rutieri din Sebes l-au identificat pe un barbat de 58 de ani, din Sebes,…

- Pompierii doljeni au intervenit la fata locului, insa nu au mai putut salva aproape nimic. „Masina a ars in proportie de 90%, iar in interiorul acesteia se aflau si documente personale. Primele cercetari arata ca incendiul a izbucnit din cauza folosirii intentionate a unei surse de aprindere pentru…

- Un barbat din Abrud s-a ales cu dosar penal in judetul Cluj. S-a rasturnat cu masina in sant si a refuzat recoltarea de probe biologice pentru alcool. Potrivit IPJ Cluj, in 13 decembrie, la ora 22.30, politistii din cadrul Sectia 9 Politie Rurala Turda au depistat pe DC82, de pe raza comunei Moldovenești,…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din Cluj este cercetat de politistii din Alba. Acesta a condus o masina ce avea autorizatia de circulatie provizorie expirata. Potrivit IPJ Alba, in 13 decembrie, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, in timp ce desfașurau activitati de supraveghere si control…

- ribunalul Iasi a confirmat, recent, o sanctiune contraventionala data de Politie unui tanar care, sub paravanul unui cont de Facebook, a adresat injurii unei alte persoane. Adrian Catargiu a fost identificat de politisti si a primit o amenda de 500 de lei pentru fapta sa, dupa ce – in data…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Gohor au depistat un barbat de 33 ani, din satul Ireasca care a taiat si sustras 79 arbori esenta salcam din padurea situata pe raza aceleiasi localitati. In cauza se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de taiere ilegala de arbori si furt de…

- Politistii au identificat si retinut un adolescent de 16 ani, suspectat ca a participat la jefuirea unui barbat de 39 de ani impreuna cu trei amici. Instanta a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele sau.

- ILAR… Situatie incredibila la Lunca Banului. Politistii din comuna l-au pus pe un barbat sa le spele masina de serviciu. Si nu oriunde, ci in camp, langa o cismea, probabil ca sa nu le vada vreo cineva tarasenia. Nu prea au avut noroc in acest sens, caci cateva persoane care treceau in acel moment prin…

- Dosare penale pentru taiere ilegala de arbori si furt de material lemnos. Politistii din comuna Poiana au depistat, in padurea din localitate, un barbat in varsta de 20 ani, care a taiat ilegal si a sustras 5 arbori, esenta salcam, cu diametre la cioata cuprinse intre 12 si 14 cm. Tot in aceeasi zi,…

- Politistii buzoieni cu atributii pe linie rutiera au continuat activitatile de supraveghere si control al traficului rutier, precum si de prevenire a accidentelor de circulatie, fiind aplicate in total, 470 de sanctiuni contraventionale. Aparatele radar care au actionat pe principalele drumuri ce strabat…

- Un șofer care oprise la o benzinarie din Gherla nu și-a mai gasit mașina la ieșire. Totul s-a petrecut marți, aproape de miezul nopții. Omul a parcat autovehiculul in curtea unei benzinarii de pe strada Clujului și a intrat la restaurant. Dupa cateva momente a ieșit afara și a inlemnit: mașina nu era…

- O mama din orașul american Cortland s-a luptat sa-și gaseasca fiica disparuta chiar și dupa ce polițiștii au renunțat la cautari. In luna august, Angela a mers in vizita la fiica ei, Mary, pentru a-i da un cadou: niște haine noi. Mary i-a spus ca a picat la fix pentru ca avea o intalnire cu un barbat…

- Politistii galateni au identificat un individ violent care a blocat circulatia pe o strada extrem de circulata din Galati doar ca sa puna la punct un sofer. La plecare, prietena agresorului a ignorat semnele agentilor de circulatie, fortandu-i sa porneasca cu autospeciala de Politie in urmarirea ei.

- Un barbat care era dat in urmarire naționala a fost prins de polițiști in Cluj. Joi, 23 noiembrie 2017, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție, au primit un pont despre locul unde s-ar afla urmaritul, un barbat in varsta de 40 de ani, din Apahida. Oamenii legii l-au…

- Un barbat din Vicovu de Jos a mers la RAR Suceava pentru a i se omologa si elibera cartea de identitate pentru un vehicul furat din Marea Britanie. Politistii au confiscat masina si au deschis un dosar penal pentru tainuire.

- Politistii braileni au deschis un dosar penal pentru distrugere pe numele unui barbat de 46 de ani, care si-a pierdut cumpatul si a distrus caroseria unui automobil prin zgarierea vopselei, dupa ce se certase cu proprietarul masinii.

- La data de 20 noiembrie 2017, in jurul orei 20.44, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au fost sesizati cu privire la faptul ca un autoturism a lovit poarta de acces a unui imobil din localitatea Mihalt. Politistii patrulei intercomunale din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Blaj s-au deplasat la…

- In urma unui control in trafic efectuat de politistii din cadrul I.P.J. Neamt a fost depistat un autoturism care transporta aproape 130.000 de tigarete fara banderole de marcare fiscala. In dimineata zilei de 19 noiembrie a.c., in urma unui control in trafic efectuat de o patrula de ordine publica din…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 16 noiembrie, in jurul orei 01.35, politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au fost sesizati cu privire la faptul ca un autoturism de teren s ar fi rasturnat in zona extravilana a localitatii Tuzla, judetul Constanta.Deplasati la fata locului, politistii constanteni…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Berca, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat pe raza de competenta un barbat de 52 de ani, din Scortoasa care transporta cu o autoutilitara material lemnos de diferite specii, fara a detine documente de provenienta.

- Accident mortal la iesire din Galati, dupa ce un barbat a traversat strada printr-un loc nepermis. Un barbat, de 68 de ani, a murit, dupa ce sambata seara, a traversat strada prin loc nepermis si fara sa se asigure, la iesire din municipiul Galati, pe DN26. Politistii au deschis un dosar penal si fac…

- Politistii craioveni au fost sesizati, azi noapte, prin S.N.U.A.U. 112 de catre un participant la trafic cu privire la faptul ca, in zona strandului Hanul Doctorului din Craiova, se afla o masina rasturnata care a luat foc.

- In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au intocmit trei dosare penale pentru conducerea unui autovehicul fara a detine permis de conducere, dar si conducerea autovehiculului de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice.

- Totul a fost surprins de camerele de supraveghere. Dupa ce a vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, proprietarul spalatoriei si-a dat seama ca hotul este un angajat de-al sau, informeaza Romania TV. "Eu nu am avut probleme cu el niciodata. Pot sa zic ca a fost un angajat…

- Doua femei saudite au fost condamnate anul acesta la zece lovituri de bici fiecare, dupa ce s-au insultat reciproc pe WhatsApp, conform ziarului Okaz. Cazul face parte din cele 220 de „infractiuni” descoperite de respectiva publicatie si raportate în ultimele sase luni, conform…

- Politistii rutieri au actionat si pentru prevenirea accidentelor cu victime din randul pietonilor. Au fost sanctionati contraventional 14 pietoni indisciplinati, precum si sapte conducatori auto care nu au acordat prioritate de trecere pietonilor angajati regulamentar in traversare.

- La data de 28.10.2017, politistii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au identificat pe C.F. de 75 de ani din Zlatna, judetul Alba, care a taiat 24 arbori, de esenta carpen, de pe un teren aparținand statului, situat pe raza satului Ghioncani, parcela UA 194D Intregalde, judetul Alba. In continuare,…

- Un barbat de 40 de ani este cercetat pentru furt dupa ce a fost depistat in trafic de politisti la volanul unei masini care fusese declarata furata. Cazul este bizar, pentru ca proprietarul autoturismului ii daduse vehiculul pe mana, iar apoi l-a reclamat pentru furt.

- Un barbat din Canada a fost amendat cu 149 de dolari pentru tulburarea linistii publice, dupa ce a cantat in masina un hit al anilor '90.Taoufik Moalla a declarat luni ca va contesta amenda si a negat ca interpretarea sa a fost atat de asurzitoare pe cat sustin autoritatile.

- Politistii ieseni au demarat o investigatie dupa ce un barbat a sesizat ca si-a gasit masina manjita cu fecale. Soferul a pornit o investigatie si pe cont propriu, pentru a afla cine a recurs la acest gest extrem.