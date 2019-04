Stiri pe aceeasi tema

- O intamplare extraordinara i-a lasat muți pe polițiștii din Gaborone, Botswana. Suparat din cale afara pe soție, un pilot a furat un avion, pe care apoi l-a prabușit peste casa in care se afla și nevasta. Și mai incredibil este ca omul a murit, in timp ce femeia a scapat cu viața.

- Un barbat din Braila are dosar penal dupa ce a montat o camera de supraveghere in baia apartamentului, dorind sa iși spioneze soția, pe care o banuia ca il inșeala. Dispozitivul a fost gasit, insa, de soacra acestuia, care a facut plangere la Poliție, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reclamația…

- Polițiștii brașoveni l-au identificat pe tanarul care, in data de 16.03.2019, a furat un telefon mobil dintr-o mașina lasata deschisa in fașa unei pizzerii din cartierul Craiter (Amanunte AICI ). „In cursul zilei de astazi el a fost depistat pe raza municipiului Brașov. Acesta a fost reținut pentru…

- Iasi, 14 mar /Agerpres/ - Un barbat in varsta de 34 de ani este anchetat de politisti pentru ca si-ar fi inscenat propria talharire, dupa ce ar fi pierdut banii la jocurile de noroc, iar apoi si-a determinat sotia sa sune la numarul unic de urgenta 112. Ioana Bustiuc, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un barbat a murit, joi noaptea, pe DJ 212, in judetul Braila, dupa ce a fost lovit de un autoturism, in timp ce incerca sa repare un camion, potrivit IPJ Braila. Conform sursei citate, un camion in care se...

- Politistii au retinut, vineri, un barbat care fusese dat disparut dupa si a omorat mama in bataie, in urma cu cateva zile, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Braila citate de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, Marian Basa, in varsta de 42 de ani, fusese dat disparut,…

- Un tanar de 26 de ani a furat o mașina, dupa care a lovit un chioșc, dar cu toate acestea și-a continuat drumul. A ajuns cu mașina intr-un șanț, iar un polițist aflat in timpul liber a oprit pentru a-i acorda ajutor șoferului care se chinuia sa iasa pe geam. Imediat și-a dat seama ca […] The post A…

- Un barbat din Sanmarghita a fost prins de polițiști la volanul unei mașini neinmatriculate. Pe 5 ianuarie, in jurul orei 10 dimineața, barbatul de 29 de ani din Sanmarghita, a fost depistat de politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, Biroul Rutier și Sectia 5 Politie Rurala Dej, in timp ce conducea…