- Luni dupa-amiaza, politistii din Dragomiresti au fost sesizati cu privire la comiterea unui furt. Un reprezentant al Ocolului Silvic Dragomiresti a declarat ca persoane necunoscute au sustras din zona Baicu, de pe raza orasului, aproape 6 m.c. material lemnos. Prejudiciul a fost estimat la valoarea…

- Un furt sesizat saptamana trecuta a fost solutionat de politistii Postului de Politie Comunal Suciu de Sus. A fost identificat un barbat din comuna banuit de comiterea faptei iar prejudiciul a fost recuperat in totalitate si restituit partii vatamate. In cadrul dosarului penal intocmit dupa ce au fost…

- Un tanar de 22 de ani din comuna Crasna a fost retinut de politisti si va fi propus in cursul zilei de joi, 22 noiembrie, pentru arestare preventiva, dupa ce a deposedat prin violenta o femeie de telefonul mobil. Cercetarile efectuate de politistii Politistii Postului de Politie Crasna au stabilit ca…

- La data de 07 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizati de un barbat, de 31 de ani, agent de securitate in cadrul unui supermarket de pe strada Victoriei, din localitate, despre faptul ca a identificat o persoana care ar fi sustras produse, din magazin.…

- Bistrita-Nasaud se afla in top la defrisarile ilegale, iar taierile nepermise de lemn s-au dublat intr-un singur an. Asta nu e tot, judetul este si in topul trimiterilor in judecata a hotilor. Intr-un sat, nu exista casa unde cel putin o persoana sa nu fi facut puscarie pentru furt de lemn. Ultimul raport…

- La data de 3 noiembrie, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca, Biroul Județean de Poliție Transporturi Cluj, Postul de Poliție TF Cluj-Napoca, au fost sesizați despre faptul ca unei femei, din Petroșani, i-a fost sustras telefonul mobil, în timp ce se afla în…

- Un barbat de 46 de ani, din Putna, a fost amendat de polițiști dupa ce a fost depistat transportand cu o autoutilitara aproximativ 6 metri cubi de lemn fara acte. El a fost oprit pentru control pe strada Calea Cernauți din Vicovu de Sus. Materialul lemnos a fost confiscat și lasat in custodie la Ocolul…