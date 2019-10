Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost gasiti decedati, aseara, intr-un beci din localitatea Comanesti, de catre pompierii ISU Bacau chemati la fata locului de familia victimelor. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, a declarat ca, potrivit apelului, au fost anuntate 5 victime. ‘‘Au fost scoase 5 persoane…

- Un conflict conjugal violent a avut un deznodamant tragic in Onesti, judetul Bacau. Un barbat in varsta de 70 de ani s-a luat la cearta cu sotia sa si, intr-un acces de furie, a stropit-o cu acid. Apoi, s-a urcat la volan si a produs un grav accident in comuna Cotofanesi, in urma caruia si-a pierdut…

- Un barbat, de 42 de ani, din Targu Jiu, este anchetat de poliție pentru violena in familie, dupa ce și-ar fi agresat fizic nevasta. Politisti din cadrul Poliției Orasului Targu Jiu au fost sesizati de o femeie,de 40 ani, din municipiul Targu Jiu, cu privire la faptul ca a avut un conflict cu soțul…

- Un barbat din Carolina de Nord spune ca divorțul a fost aproape insuportabil, ceea ce l-a facut sa o dea în judecata pe persoana cu care l-a înșelat soția. Un tribunal i-a dat câștig de cauza, pe baza legii ”distrugerii de familii”, și a obținut o compensație de 750.000…

- Un barbat, de 46 de ani, din comuna gorjeana Mușetești, a fost evacuat din propria locuința, dupa ce și-ar fi amenințat soția cu moartea. Astfel, politisti din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie, de 40 de ani, din comuna Mușetești, despre faptul ca soțul…

- Un barbat, de 50 de ani, din comuna gorjeana Baia de Fier, a fost evacuat din propria locuința de catre poliție, dupa ce și-ar fi amenințat soția cu moartea. Astfel, politistii din Novaci au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie, de 40 de ani, din comuna Baia de Fier, cu privire la faptul […]

- Sfarșit dureros pentru un barbat din Bacau, plecat la munca pe șantierul deschis de compania Aerostar langa aeroportul din Iași. Omul, de 38 de ani, a murit joi, dupa ce o schela a cazut peste el, noteaza Pro TV. Soția, insarcinata in opt luni, dupa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O femeie in varsta de 27 de ani este acuzata de tentativa de omor, fiindca a batut un consatean in varsa de 34 de ani! Incidentul a avut loc in aceasta dimineața pe raza localitații Peșteana - Jiu, din județul Gorj, a notat gorjeanul.ro. Totul a pornit de la momentul in care victima a vandalizat mașina…