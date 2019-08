Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat transmis duminica de Politia Sibiu, un barbat din localitatea Amnas a sesizat autoritatile, prin apel la 112, faptul ca i-a fost furat portofelul, in care avea bani si documente, de catre concubina sa. Oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru furt si au inceput cercetarile…

- La data de 4 august a.c., polițiștii Serviciului Rutier Neamt au intervenit la un eveniment rutier produs pe DJ 155 F, in localitatea Bistricioara, soldat cu ranirea a trei persoane. Din primele cercetari efectuate de politisti a reieșit faptul ca, in timp ce un tanar, de 23 de ani, din Bacau, conducea…

- Un copil de numai patru luni de zile a murit duminica-noapte intr-un accident rutier petrecut pe DJ 156 B Blagești – Buhuși. Un autoturism condus de un tanar de 24 de ani s-a rasturnat in afara parții carosabile. In mașina se mai aflau, impreuna cu șoferul, o femeie de 20 de ani și doi copii, […] Articolul…

- Dupa evenimentele din 1989 si, mai ales, dupa faimoasele legi de retrocedare a proprietatilor mobile (terenuri si cladiri), paginile ziarelor s-au umplut de situatii controversate, de ilegalitati, dar si de nepasarea administratiilor publice atunci cand a fost vorba de protejarea sau administrarea unor…

- Un barbat fara permis de conducere care conducea o mașina cu numerele de inmatriculare expirate a fost reținut de polițistii de la Biroul Rutier Bacau dupa o scurta urmarire prin oraș. Cand s-a vazut incolțit, barbatul a incercat sa scape abandonand mașina, insa a fost urmarit pe jos și prins și incatușat.…

- Un cetațean din zona de nord a Bacaului a reclamat, astazi dimineața, la 112 prezența unui animal salbatic in curte, respectiv in anexa casei. O echipa CRE (Centrul Regional de Ecologie) s-a deplasat la fața locului unde a gasit un bursuc, cam de 15 kg, ramas captiv in beci. Dupa ce a incercat sa iasa…