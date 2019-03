Un bărbat din Australia şi-a folosit telefonul inteligent drept scut împotriva unei săgeţi Un barbat din Australia si-a folosit telefonul inteligent drept scut pentru a bloca o sageata trasa inspre el in timpul unei altercatii, potrivit politiei, relateaza joi DPA.



Incidentul a avut loc miercuri dimineata in Nimbin, o localitate la circa 750 de kilometri de Sydney, recunoscuta pentru organizarea festivalului anual MardiGrass, care promoveaza utilizarea canabisului.



Barbatul de 43 de ani ar fi fost atacat, pe cand se afla in fata locuintei sale, de o persoana cunoscuta, inarmata cu un arc cu sageti, potrivit unui comunicat al fortelor de ordine.



Persoana…



