- Un barbat in varsta de 55 de ani a fost acuzat, vineri, de conspiratie la fabricarea si vanzarea de armament fara licenta in dosarul atacului armat din Las Vegas, in urma caruia 58 de persoane au murit, relateaza Reuters.

- Volumul "Morometii", de Marin Preda, aparut in 1955, cu dedicatia autorului pentru Zaharia Stancu, a fost adjudecat online pentru suma de 600 de euro, joi seara, in "Licitatia patrimoniului scriitorului Zaharia Stancu" organizata de Artmark, potrivit NEWS.RO. Citeste si: ALERTA - Igor Dodon…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press, scrie mediafax.ro.

- Procurori suedezi au inculpat marti un barbat pentru terorism, tentativa de terorism si amenintare la adresa altor persoane in legatura cu atacul comis cu un camion furat in aprilie 2017 in centrul orasului Stockholm in care au fost ucise cinci persoane, informeaza dpa. Rakhmat Akilov,…

- Guvernul de la Kabul a decretat, astazi o zi de doliu national in Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza DPA. Nivelul de alerta ramane la cel mai inalt nivel la Kabul dupa atentatul…

- Un accident aviatic s-a produs in regiunea Poltava, Ucraina. Un elicopter privat la bordul caruia se aflau patru oameni s-a prabusit in apropierea orașului Kremenciuk, dupa ce s-a lovit de un turn de televiziune.

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Doua rachete trase de catre gruparea YPG din regiunea Afrin din Siria au explodat miercuri in orașul de frontiera Kilis din Turcia. Conform guvernatorului provinciei turce Hatay, atacul s-a soldat cu cel puțin doi morți și 11 raniți.

- Ministrul de interne din Afganistan a declarat, pentru BBC, ca a fost o greseala transferarea securitatii la Hotelul Intercontinental, din responsabilitatea politiei, catre o firma privata de securitate, in urma cu trei saptamani. Oficialii incearca, inca, sa inteleaga cum au reusit atacatorii sa patrunda…

- Un grav accident de circulație a avut loc in 10 ianuarie a.c., la ora 9, pe Drumul Național 1 F, in localitatea Sincraiu Almașului. Un barbat de 27 ani, din județul Harghita, in timp ce conducea autoturismul a accidentat grav un barbat de 80 de ani, din județul Cluj, care a traversat drumul public prin…

- Accident de munca la Milano, soldat cu 3 morti si 3 raniti.Trei muncitori au murit, iar alti trei sunt in stare grava dupa ce s-au intoxicat intr-o uzina pentru producerea de piese metalice situata in orasul italian Milano, informeaza Mediafax , care citeaza cotidianul La Repubblica. Accidentul a avut…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza AFP. “Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea…

- La data de 11 ianuarie, in jurul orei 23:40, pe strada Campul Painii, din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea alteia. Conform primelor informatii, un barbat, de 34 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autovehicul pe strada Campul Painii, pe…

- Un barbat in varsta de 28 de ani a recunoscut in fata instantei ca este autorul atacului cu bombe care a vizat autocarul echipei de fotbal Borussia Dortmund in aprilie anul trecut. El a negat ca a avut vreo intentie criminala, transmite agenția DPA, citata de Agerpres.

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP și Agerpres. Acest nou incident are loc la o saptamana dupa un atentat sinucigas comis la un centru…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Accident de autocar in Peru, soldat cu zeci de morți. Cel puțin 25 de persoane au murit in Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima. Accidentul a avut loc pe un o șosea ingusta, cunoscuta drept „Intorsura diavolului”…

- Cel putin zece persoane au fost ucise, luni, in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, astfel ca bilantul victimelor a ajuns la 12 morti de la izbucnirea conflictului, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul de la New York, soldat cu moartea a 12 persoane, a anuntat vineri comandantul pompierilor locali, Daniel Nigro, relateaza AFP.

- Noua persoane au fost ucise vineri la sud de Cairo intr-un atac jihadist care a vizat o biserica a crestinilor copti, cel mai recent dintr-o serie de atentate impotriva acestei minoritati crestine, scrie AFP.

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 14 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio. "Am trista datorie de a va spune...

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Un automobil Mercedes de lux, folosit de Adolf Hitler in timpul deplasarilor sale prin Germania, va fi vandut la licitatie pe 17 ianuarie, in Arizona, a anuntat casa de licitatii Worldwide Auctioneers, conform AFP. Vehiculul, care poate atinge viteza de 160 km/ora, este un Mercedes-Benz…

- Un accident cumplit, soldat cu doi morți și patru raniți, s-a produs vineri seara, pe DN 6, la ieșire din Craiova catre Ișalnița. In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Dolj, șoferul unui autoturism nu s-a asigurat la ...

- Astazi, 22 decembrie 2017, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau pe raza localitatii Livezile, l-au depistat pe un barbat din comuna Albac, ce transporta cu o autospeciala, 17 brazi de Craciun, pentru care nu a putut prezenta documente legale de provenienta si transport. Si in…

- Un barbat din Chisinau a fost reținut de ofițeii CNA și procurorii anticorupție, fiind banuit de trafic de influența. Acesta ar fi promis ca poate sa convinga unele persoane publice sa ia o decizie favorabila pe un dosar penal, pornit pe faptul traficului de ființe umane.

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind accidentul, unui tren care transporta pe ruta Seattle-Portland 78 de pasageri și 5 membri ai echipajului, soldat cu mai multe decese și raniți.

- Cele doua femei care au murit luni, 18 decembrie, in accidentul de langa Sarata Galbena, raionul Hancesti, aveau 17 si 66 de ani, ambele fiind din Cimislia. Preliminar, vinovat de accident se face conducatorul microbuzului, care, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a pierdut controlul volanului…

- Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, a declarat, joi, ca Iranul furnizeaza armament rebelilor huthi din Yemen, argumentand ca racheta lansata din Yemen asupra Arabiei Saudite a fost fabricata in Iran, relateaza The Associated Press.

- Patru oameni si-au pierdut viata si alti sapte au fost raniti, in urma unui accident petrecut pe calea ferata. Un tren si un autobuz scolar s-au ciocnit la Millas (Pyrenees-Orientales), in sudul Frantei.

- Un barbat din comuna clujeana Sic este cercetat de polițiștii gherleni pentru furt de curent electric. In cursul zilei de ieri, 12 decembrie, in jurul orei 13:15, polițiști din cadrul Sectiei 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un barbat, de 47 ani, din comuna Sic, județul Cluj, care, incepand cu luna…

- Procesul judiciar, intr-un scandal de coruptie de 9,6 milioane de euro, in care au fost implicati fostul ministru de Finante austriac Karl-Heinz Grasser si alti 14 acuzati, a inceput marti, la Viena.

- Trei persoane au fost ucise intr-un atac armat la un liceu in statul New Mexico, au anuntat joi autoritatile, relateaza The Associated Press. Trei persoane - care se presupune ca ar fi elevi - au fost ucise joi la Liceul Aztec, a declarat pentru presa seriful comitatului San Juan Ken Christesen.…

- Politistii din Blaj i-au deschis dosar penal unui localnic, care fura gaz din retea. La locuinta acestuia, politia si reprezentanti ai societatii de distributie a gazului au efectuat un control. Potrivit IPJ Alba, imobilul este situat pe strada Pacii din Blaj. Cu ocazia controlului, s-a constatat faptul…

- Un accident feroviar s-a produs, marti, in Germania, unde un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa. In urma coliziunii, cel putin 50 de oameni au fost raniti, potrivit unor surse din politie. mAccidentul a implicat un tren de pasageri și un altul de marfa și a avut…

- Atacul comis vineri impotriva unei moschei in estul Egiptului s-a soldat cu 305 de morți, printre care 27 de copii, potrivit unui nou bilanț al procurorului general egiptean dat publicitații intr-un comunicat la televiziunea de stat, informeaza AFP. Bilanțul precedent difuzat de autoritațile…

- Un atac cu bomba si armat la o moschee in Sinaiul egiptean s-a soldat cu cel putin 155 de morti si 120 de raniti, transmite agentia de stat Mena, conform The Associated Press. UPDATE 18:17 Bilanțul atentatului a fost revizuit și a ajuns la 235 de morti si 130 de raniti Potrivit Mena, care citeaza surse…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei, leagan al insurecției gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție. 'Deocamdata avem cel…

- IMAGINI TRAGEDIE IMENSA pe SOSEA. Cel putin 15 morti dupa ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion de busteni. VIDEO+FOTO Cel putin 15 persoane au fost ucise intr-o coliziune intre un autobuz si un camion cu busteni. Camionul si autobuzul s-au ciocnit joi seara la Ioskar Ola, capitala regiunii Mari El,…

- Bilantul definitiv al incendiului de la Grenfell Tower, in noaptea de 13 spre 14 iunie, la Londra, este de 71 de morti – inclusiv un copil nascut mort -, a anuntat joi politia britanica, dupa cinci luni de ancheta si cerectari, relateaza AFP si The Associated Press. Bilantul era estimat pana acum la…

- Politistii din Dolj cerceteaza un barbat, de 49 de ani pentru contrabanda calificata si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, asupra acestuia fiind gasita o arma cu glont, calibru 9 mm si 150 de cartuse, detinute ilegal. La data de 16 noiembrie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si…

- IMAGINI CUTREMURATOARE: Cel putin 400 de morti si peste 2.500 de raniti in urma unui cutremur de 7,3 grade Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs la granita dintre Iran si Irak, bilantul aratand ca cel putin 400 de persoane si-au pierdut viata, iar alti peste 2.800 de oameni au fost raniti. Echipele…

- Ieri, 6 noiembrie 2017, in jurul orei 19.10, politistii rutieri din Blaj au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs la kilometrul 20 al drumului national 14 B, la intrare in municipiul Blaj. Din primele cercetari efectuate, politistii au constatat ca un barbat de 36 de ani, din Blaj,…

- Un barbat a deschis focul duminica intr-o biserica din Texas, ucigand 26 de persoane in plin serviciu religios, intr-unul din cele mai grave atacuri armate din istoria recenta a Statelor Unite, transmite AFP. Acest nou masacru a avut loc la doar cinci saptamani distanța de cel din Las Vegas, atacul…

