Un barbat din Arizona, arestat pentru ca i-a vandut atacatorului din Las Vegas gloante

- Un avocat in varsta de 85 de ani din Venezuela, fost militant impotriva dictaturii militare din anii 50, a fost arestat vineri de ofiteri de informatii, au anuntat apropiatii acestuia, transmite Reuters. Enrique Aristeguieta, ultimul supravietuitor al unui grup clandestin care a luptat impotriva…

- Polițiștii clujeni au depistat un barbat acuzat de comiterea mai multor sargeri pe raza județului, acesta fiind apoi arestat preventiv.”La data de 31.01.2018, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, în baza probatoriului administrat într-un dosar penal…

- Un italian in varsta de 47 de ani a fost arestat in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma, si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia italiana, potrivit agentiei DPA, citata de Agerpres.

- Un italian de 47 de ani a fost arestat, în cursul noptii de vineri spre sâmbata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a împins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sâmbata politia italiana, transmite dpa. Incidentul a avut loc vineri, în statia…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, sustine ca exista suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate in traficul de organe si ca va cere explicatii publice in acest sens.

- Un barbat a fost arestat dupa ce a mușcat un caine polițist aflat la datorie. Incidentul a avut loc duminica, cand polițiștii din New Hampshire anchetau o serie de impușcaturi reclamate de martori.

- Un barbat din Morteni, judetul Dambovita, care posta mai multe amenintari pe facebook, inclusiv la adresa unor copii, a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie (IJP),…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sâmbata în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvânt al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit…

- Iulian Iacob, un barbat din Cluj, a povestit cum si-a vandut un rinichi pe 7.500 de dolari, a fost operat de medicul Lucan, insa a fost inselat la bani.Dupa ce ar fi fost operat si i-ar fi fost lu...

- Tanarul de 19 ani, care a omorat un barbat de 25 de ani aseara, la Gugești, a fost arestat preventiv astazi. „Dosar nr.53/91/2018, privind pe inculpatul O. (...) DANUT LAURENTIU - In baza art. 226 alin.1 si 2 C.pr.pen., cu referire la art. 202 alin. 1 si 3 C.pr.pen. si art. 223 alin.…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor in varsta de sapte ani, intr-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP.

- Un barbat a fost arestat, sambata, de catre magistratii Tribunalului Caras-Severin dupa ce a ucis, in 2002, baietelul abia nascut de sotia sa, situatia repetandu-se si in 2015, cand femeia a nascut o fetita. Acesta a ingropat trupurile nou-nascutilor sub o stanca, la circa 200 metri de casa. „In fapt,…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, sub acuzatia de violenta in familie si vatamare corporala, dupa ce duminica si-a agresat sora mai mica, gravida inluna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal.Luni, medicii au decis sa ii faca femeii…

- Victima luase cu imprumut o suma de bani si trebuia sa-si achite datoria inca de vara trecuta. Camatarul si-a pierdut rabdarea si a mers acasa la barbat. Acolo l-a batut crunt, dupa care i-a furat masina. La scurt timp, camatarul a fost prins de politisti. Agresorul le-a povestit totul oamenilor…

- Un sucevean a ajuns in arest dupa ce a batut un barbat, iar apoi a luat de la acesta un microbuz, in contul unei datorii mai vechi. Joi seara, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, in timp ce efectua serviciul de control și supraveghere a traficului rutier pe…

- Fetita de 7 ani locuia cu tatal ei, cu doi frati si cu bunica paterna, iar in noaptea de Revelion ea a fost lovita de mai multe ori cu o coada de topor de catre tata. "Inculpatul este cunoscut ca fiind o persoana agresiva. In data de 31 decembrie el i-a aplicat fiicei sale in varsta de 7 ani mai multe…

- Un om de afaceri vietnamez in varsta de 42 de ani, acuzat pentru ca ar fi divulgat secrete de stat, a fost arestat la Hanoi, joi, dupa ce a fost deportat din Singapore, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un tanar a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat cu cutitul, in zona cefei si a spatelui, de catre un adolescent. Altercatia a avut loc in noaptea de Revelion, si s-a produs pe fondul geloziei.

- Un barbat din județul Teleorman a fost arestat dupa ce a furat cutia milei dintr-o manastire din Galați. In cutie erau 395 de lei. Hoții nu mai au frica nici de Dumnezeu. Un barbat de 33 de ani, din județul Teleorman, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost prins de

- Angajatii unui camin de batrani dintr-o localitate spaniola unde unul din cinci locuitori este somer au castigat vineri peste zece milioane de euro la traditionala loterie de Craciun din Spania, relateaza AFP.

- La doar o zi dupa ce Germania a comemorat victimele atacului de la Targul de Craciun din Berlin, de acum un an, un barbat a fost arestat pentru ca punea la cale un act similar de terorism. Polițiștii spun ca el punea la cale acest atac de cateva luni.

- Un barbat de 33 de ani, din Teleorman, a fost arestat preventiv dupa ce a furat dintr-o manastire din Galati cutia milei in care erau 395 de lei. Politistii au deschis dosar penal pentru furt calificat.

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Politia britanica a arestat un barbat care a incercat sa forteze intrarea intr-o baza folosita de fortele aeriene ale SUA din centrul Angliei, relateaza Reuters. "Tocmai s-a ridicat ordinul de inchidere", a declarat un purtator de cuvant de la baza din Mildenhall, comitatul Suffolk. Ministerul britanic…

- Politistii au identificat si retinut un adolescent de 16 ani, suspectat ca a participat la jefuirea unui barbat de 39 de ani impreuna cu trei amici. Instanta a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele sau.

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, transmite Reuters.

- Un barbat de 61 de ani dintr-o comuna din Arges a fost arestat pentru tentativa de omor, fiind acuzat ca si-a injunghiat sotia. Totul ar fi pornit, se pare, dupa ce femeia, cu 11 ani mai tanara, i-ar fi aruncat vorbe grele. Victima a ajuns la spital si medicii i-au salvat viata. Cei…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat judecatorului de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei Suceava arestarea preventiva a inculpatului Marian Vasile Oanea, aflat in stare de retinere, pentru savarsirea a doua ...

- Un individ de 49 de ani a socat comunitatea in care locuieste dupa ce si-a violat mama, in varsta de 75 de ani. Fapta a fost reclamata la Politie de nepoata victimei, careia aceasta i-a povestit prin ce a trecut.

- Politistii galateni au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca bunica sa, in varsta de 75 ani, din localitatea Izvoarele, a fost violata Oamenii legii s-au deplasat la locuinta femeii pentru a efectua cercetari si din declaratiile acesteia a reiesit faptul ca ar fi fost violata de fiul sau. La…

- Un localnic din Bistra a fost arestat preventiv, dupa ce a provocat un incendiu in propria gospodarie si i-a impiedicat pe pompieri sa stinga flacarile. Potrivit IPJ Alba, in 30 noiembrie, in jurul orei 23.20, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Cimpeni au fost sesizati cu privire la faptul ca in comuna…

- Jaf armat la cazinoul Bellagio din Las Vegas. Un barbat mascat a amenintat un casier cu o arma si a reusit sa fuga cu o suma mare de bani. Autoritatile americane nu au precizat cu cati anume a plecat hotul. In urma incidentului, nimeni nu a fost ranit.

- Primarul conservator al unei localitați din vestul Germaniei a fost injunghiat in zona gatului luni seara de un barbat care intenționa sa protesteze astfel impotriva politicii pro-refugiați a municipalitații, au anunțat marți autoritațile, transmit Reuters și AFP. 'Autoritațile de…

- Poliția australiana a anunțat marți arestarea unui simpatizant al gruparii jihadiste Statul Islamic, care planuia sa cumpere o arma și sa traga în mulțime în seara de Anul Nou la Melbourne, relateaza AFP.

- Parlamentarul și omul de afaceri rus Suleiman Kerimov a fost arestat marți seara de poliția franceza pe aeroportul din Nisa in legatura cu un caz de evaziune fiscala, a anunțat un reprezentant al Parchetului francez, potrivit Reuters. Sursa foto: Suleyman Kerimov / Facebook Kerimov…

- Un barbat de 47 de ani din comuna Miraslau, judetul Alba, a fost retinut de politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Aiud – Postul de Politie Miraslau dupa ce acesta ar fi agresat-o pe fiica sa in varsta de 16 ani si a ignorat un ordin de protecție, emis de catre Judecatoria Aiud, prin […]

- Un barbat din comuna Miraslau, judetul Alba a fost retinut de politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Aiud – Postul de Politie Miraslau dupa ce acesta ar fi agresat-o pe fiica sa in varsta de 16 ani si a ignorat un ordin de protecție, emis de catre Judecatoria Aiud, prin care barbatul era obligat…

- Potrivit politistilor, fetita a fost violata de tatal vitreg in noaptea de 5 spre 6 noiembrie, chiar in aceeasi camera unde se aflau fratii mai mici ai fetei, de cinci si sapte ani. Baiatul de sapte ani ar fi vazut ce se intampla, insa de frica s-a prefacut ca doarme. Fetita a povestit intreaga intamplare…

- Politisti de combatere a criminalitatii organizate din Olt, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. B.T. Olt, au depistat un barbat banuit de trafic de persoane. Cel in cauza a fost retinut si ulterior arestat preventiv.Politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt, in baza mandatului…