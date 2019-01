Ziua de vineri a adus confirmarea trista ca gripa a ucis 35 de romani de la inceputul acestui an. Victima este un barbat de 40 de ani din judetul Arges, in cazul caruia testele au indicat ca a avut virusul gripal tip A. Din datele facute publice de Centrul National de Supraveghere si Control al […] Un barbat din Arges, a 35-a victima a gripei is a post from: Ziarul National