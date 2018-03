Un bărbat din Argentina şi-a schimbat sexul pentru a ieşi la pensie cu cinci ani mai devreme Un functionar public din Argentina a ales sa-si schimbe sexul pentru a putea beneficia de o prevedere din legislatia acestei tari conform careia femeile se pot pensiona la varsta de 60 de ani, cu cinci ani mai devreme fata de barbati, informeaza presa argentiniana, citata joi de AFP.



Sergio, in varsta de 59 de ani, a devenit Sergia. Conform site-ului InformaSalta, barbatul, care este divortat, traieste in concubinaj cu o femeie tanara si a abuzat de o lege ce le permite persoanelor travestite sa isi schimbe sexul in registrul civil fara a trece printr-o operatie de schimbare de sex.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

