- Un barbat in varsta de 67 de ani din localitatea Marca a fost arestat preventiv, fiind suspectat de anchetatori ca si a ucis sotia, transmite Agerpres.roPotrivit unei informari de presa data publicitatii joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Salaj, o femeie a sesizat Politia, in 11 decembrie, despre…

- Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa comercializeze, ilegal, articole pirotehnice. Petarde au fost gasite si asupra unui minor din Aiud. Politia atrage atentia cu privire la pericolul reprezentat de folosirea necorespunzatoare a articolelor cu continut exploziv si reaminteste…

- Comiterea unui furt dintr-un autoturism a fost „impiedicata” ieri dupa-amiaza de un cetatean cu spirit civic. Acesta nu a ramas indiferent in momentul in care a observat ca un barbat, care se afla langa un autoturism, a luat-o la fuga. Considerand ca acesta a avut intentia de a comite un furt, cetateanul…

- Un barbat care muncea la o biserica din județul Suceava a cazut de pe o schela, de la inalțimea de cinci metri. Oamenii se intreaba daca a fost un „pacatos” sau daca a fost ocrotit de divinitate și a scapat cu viața. Dumitru Marcel Vasiliu, in varsta de 44 de ani, administratorul unei firme din Flamanzi,…

- Un barbat din Campina a fost arestat preventiv pentru tentativa de viol asupra fiicei sale de 8 ani. Fetita i-a povestit mamei ce s-a intamplat, iar aceasta a sesizat imediat Politia, transmite corespondentul MEDIAFAX

- Un barbat si-a omorat sotia in locuinta din Geaca, judetul Cluj, apoi a sustinut, in fata anchetatorilor ca a primit niste semnale pentru a o ucide la o anumita ora. Procurorii criminalisti au deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.