Un barbat din comuna Arbore are dosar penal pentru violența in familie dupa ce și-a amenințat soția. In cursul zilei de marți, 2 aprilie, polițiștii Postului de Poliție Arbore au fost sesizati telefonic de o localnica de 39 ani cu privire la faptul ca ca soțul ei, de 43 ani, este violent, solicitand astfel sprijinul […]