Un bărbat din Arad a găsit o bombă pe câmp și a cărat-o cu bicicleta ca s-o vândă la fier vechi! Un barbat din comuna Frumușeni, din județul Arad, a gasit pe camp o bomba! Omul nu s-a temut, a legat bomba de bicicleta și a plecat cu ea acasa, probabil pentru a o vinde la fier vechi, a notat observator.tv. Omul a fost fotografiat cu bomba pe bicicleta seara trecuta, pe DJ 682. „Evitați șoseaua de intrare in Frumuseni! Unii plimba proiectile pe bicicleta”, a scris cel care a postat poza incredibila. Șoferul care l-a filmat pe biciclistul cu bomba a sunat la 112, iar proiectilul a fost ridicat de pirotehnisti. Post-ul Un barbat din Arad a gasit o bomba pe camp și a carat-o cu bicicleta ca s-o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

