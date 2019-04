Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din municipiul Arad a fost talharit, in parcarea unui centru comercial, de trei barbati deghizati in femei, care au folosit un aparat cu electrosocuri pentru a-i sustrage portmoneul, in care avea acte si 150 de lei, potrivit Agerpres. Talharia a fost observata pe imaginile surprinse…

- S-a intamplat in parcarea mall-ului situat pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, in noaptea de duminica spre luni. Talharii, trei tineri cu varste cuprinse intre 19 și 22 de ani, erau deghizați in femei. Aceștia au furat portofelul victimei in care se aflau 150 de lei.

- Trei tineri din Arad au fost retinuti de politistii aradeni dupa ce au electrocurat si talharit un barbat in parcarea unui mall din Arad. In momentul atacului, talharii, trei tineri cu varste cuprinse intre 19 și 22 de ani, erau deghizați in femei. Aceștia au furat portofelul victimei in care se aflau…

- Un barbat a fost talharit, duminica noaptea, in parcarea fostului mall Galleria de trei barbați deghizați in prostituate. Aceștia au folosit un aparat The post Trei tineri deghizați in prostituate au talharit un barbat in parcare la mall (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii au depistat trei persoane, banuite de talharie calificata. Acestea au fost reținute pentru 24 de ore. In data de 15 aprilie a.c., polițiștii Secției nr. 1 Vlaicu din Arad au fost sesizați de personalul de paza al unui centru comercial de pe Calea Aurel Vlaicu despre faptul ca pe camerele…

- Ieri, 7 martie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de 3 tineri, de 18, 21 si 37 de ani, din Alba Iulia, Hoparta si Cugir, care sunt banuiti de savarsirea unei infracțiuni de talharie. Se…

- Peste 50 de persoane care cerseau si prostituate au fost depistate de politistii locali si sanctionate cu amenzi in valoare totala de 17.800 de lei, in urma unor actiuni organizate in municipiul Constanta in ultimele doua saptamani, a informat luni Directia Generala Politia Locala (DGPL). …