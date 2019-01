Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Politiei Alba au transmis, vineri, ca un barbat in varsta de 39 de ani le-a declarat politistilor ca l-a gasit pe tatal sau mort, a intrat in panica si l-a pus in congelator. "Cadavrul unui barbat de 71 de ani, din Galda de Jos, a fost gasit in lada frigorifica din locuinta sa. Se pare…

- Barbatul de 71 de ani nu a mai fost vazut de cateva luni de vecini, insa postasul l-a vazut in viata la inceputul lunii decembrie. Cand a mers sa-i duca pensia, barbatul nu l-a mai gasit acasa si l-a anuntat pe nepotul sau. Acesta a fost cel care a reclamat disparitia batranului. Oamenii legii au…

- Un barbat in varsta de 39 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a recunoscut ca a pus trupul tatalui sau intr-o lada frigorifica din locuinta batranului, dupa ce l-a gasit decedat, a informat...

- La data de 15 decembrie 2018, politistii Serviciului de Ordine Publica al IPJ Alba, in timp ce actionau pe raza orasului Campeni, l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din comuna Santimbru, judetul Alba, in timp ce transporta, cu o autospeciala, 20 de pomi de Craciun pentru care nu a putut prezenta…

- Un barbat de 37 de ani din Cluj, este cercetat de polițiști, fiind suspect intr-un caz de furt. Acesta ar fi sustras mai multe sume de bani și bunuri de la un barbat de 54 de ani din Ohaba. Potrivit IPJ Alba, politistii de investigații criminale din cadrul Politiei municipiului Aiud au identificat un…