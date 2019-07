Un bărbat din Alba și-a agresat cele trei fiice minore Polițiștii din Aiud l-au reținut pe un barbat din comuna Stremț care și-a batut cele 3 fiice minore. Va fi prezentat in fața magistraților, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 29 iulie 2019, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 43 de ani, din Geoargiu de Sus, comuna Stremț, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de rele tratamente aplicate minorului și violența in familie. In fapt, in seara zilei de 28 iulie, polițiștii Secție 3 Poliție Rurala Aiud, in baza unor informații cu privire… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 29 iulie 2019, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 43 de ani, din Geoargiu de Sus, comuna Stremț, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de rele tratamente aplicate minorului și violența in familie.…

- La data de 20 iulie 2019, in jurul orei 09, 48, polițiștii din Vințu de Jos au fost sesizați prin 112 , de catre o tanara din localitatea Tartaria, cu privire la faptul ca fratele ei, un barbat de 32 de ani, ar fi patruns in locuința deținuta de tatal lor, a dirstrus ușa de acces și a agresat-o fizic.…

- Ieri, 16 iulie 2019, polițiștii Secției numarul 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 51 de ani, din Sasciori, care este cercetat pentru lovire sau alte violențe. Se pare ca, in dupa-amiaza zilei de 16 iulie 2019, in timp ce se afla in…

- Vineri, 21 iunie, politistii Sectiei 1 Grosi au emis un ordin de protectie provizoriu, pe numele unui barbat din Satu Nou de Jos care, pe fondul unor neintelegeri, si-a agresat fizic sotia. Si politistii Sectiei 6 Politie Rurala Sarasau au intervenit la un caz de violenta in familie, sesizat de o femeie…

- Reținuți de polițiști dupa ce au agresat un varstnic Polițiștii din Galda de Jos i-au reținut pe doi barbați din comuna Intregalde care, din cauza unor neințelegeri legate de pașunatul animalelor, l-au agresat pe un varstnic de 74 de ani. Cei doi vor fi prezentați in fața magistraților. La data…

- Polițiștii din Cugir au continuat investigațiile in ceea ce privește o infracțiune de lovire sau alte violențe savarșita de un tanar asupra unor barbați din Cugir. Anchetatorii au descoperit ca victimelor le-a fost sustrasa o suma de bani și un telefon mobil și au schimbat incadrarea juridica a faptei…

- In data de 13 mai 2019, in jurul orei 20,30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au fost sesizați de catre o femeie de 44 de ani, din comuna Scarișoara, cu privire la faptul ca, in seara aceleiași zile, a fost lovita și amenințata cu moartea, de soțul sau. Polițiștii au aplicat formularul de…

- Doi barbați din comuna Saliștea au fost reținuți de polițiști dupa ce l-au agresat pe un consatean. Vor fi prezentați in fața procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 8 mai 2019, in jurul orei 22.00, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos…