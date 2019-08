Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul, care are in jur de 40 de ani din informatiile ZDI, a fost internat initial la Spitalul Judetean din Vaslui, iar marti, imediat dupa ce s-a confirmat ca are malarie, a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Este primul caz de malarie inregistrat in acest an la Spitalul de…

- Un tanar din judetul Vaslui s-a imbolnavit de malarie și este internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde primeste ingrijiri medicale. Potrivit medicilor, acesta a fost diagnosticat dupa ce s-a intors din Africa. Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi trateaza un barbat de 24…

- Un barbat din județul Vaslui a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase Sfanta Parascheva, unde a fost diagnosticat cu malarie. Barbatul a intrat in contact cu virusul dupa ce a lucrat intr-o țara africana.

- Un tanar din judetul Vaslui s-a imbolnavit de malarie și este internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde primeste ingrijiri medicale. Potrivit medicilor, acesta a fost diagnosticat dupa ce s-a intors din Africa, transmite corespondentul MEDIAFAX.Medicii de la Spitalul de Boli…

- Un barbat din judetul Vaslui a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase Sf Parascheva din Iasi, unde a fost diagnosticat cu malarie, pe care ar fi contactat-o in timp ce a lucrat intr-o tara...

- Un barbat din judetul Vaslui a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase Sf. Parascheva din Iasi, unde a fost diagnosticat cu malarie, pe care ar fi contractat-o in timp ce a lucrat intr-o tara africana.

- Doi medici din Iasi acuzati de procurii anticoruptie ca au luat mita de la zeci de studenti pentru promovarea examenelor au fost condamnati, vineri, la inchisoare cu suspendare, insa sentintele nu sunt definitive. Carmen-Mihaela Dorobat, manager al Spitalului de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ la…

- Compania Hindawi din Marea Britanie, una dintre cele mai importante companii de editare de jurnale academice, a anuntat ieri, in cadrul unei conferinte de presa, ca va deschide un birou la Iasi. Reprezentantul companiei britanice, Paul Peters, CEO Hindawi, a afirmat in cursul zilei de ieri ca se doreste…