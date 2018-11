Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pe strada Badea Cartan din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea in fostul bazin de inot de pe strada Badea Cartan ar fi o persoana decedata. ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in noaptea de marti spre miercuri, un barbat in varsta de 28 de ani, din satul Mosneni, comuna 23 August, conducea un autoturism pe DN 39, dinspre Constanta spre Mangalia. La un moment dat, ajungand in zona kilometrului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in noaptea de duminica spre luni, un conducator auto a accidentat doi pietoni, care s-au angajat in traversarea strazii, pe marcajul pietonal din dreptul restaurantului Astoria, din statiunea Mamaia, potrivit news.ro.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru deblocarea unei usi de apartament de pe strada Aurora din Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, in apartamentul respectiv a fost gasit trupul neinsufletit…

- Accident cumplit. Un motociclist fara permis a murit intr-un accident rutier, fiind lovit de o masina condusa de un sofer beat.foto Un motociclist in varsta de 28 de ani a murit joi dimineata, in judetul Constanta, dupa ce a fost lovit de o masina care a virat pentru marcajul dublu continuu. Conducatorul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in data de 16 august, in jurul orei 4.00, un barbat de 28 de ani conducea un autoturism marca Opel Corsa pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian.La intersectia cu strada Constantei, el a virat stanga peste marcajul…

- Un motociclist in varsta de 28 de ani a murit joi dimineata, in judetul Constanta, dupa ce a fost lovit de o masina care a virat pentru marcajul dublu continuu. Conducatorul auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice, iar motociclistul nu avea permis de conducere. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- O persoana a postat pe Facebook un filmulet in care se observa cum un copil de aproximativ un an de zile a fost incuiat de parintii sai intr-o masina inmatriculata in judetul Suceava, autoturismul fiind parcat in statiunea Mamaia. Conform celui care a postat filmuletul, copilul respectiv ar fi fost…