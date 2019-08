Un bărbat de 76 de ani a fost LOVIT MORTAL de un BMW în localitatea Băiţa "O autospeciala cu modul de descarcerare a intervenit ca urmare a unui accident rutier ce s-a petrecut în localitatea Baița și în urma caruia un pieton a fost accidentat.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 8.50, iar pompierii sosiți la locul evenimentului au gasit barbatul accidentat, proiectat la peste 20 de metri de la locul accidentului.

Medicul echipajului SAJ, sosit de urgența la locul evenimentului, a declarat pe loc decesul barbatului de 76 de ani, acesta suferind traume incompatibile cu viața.

Nu au fost alte persoane care sa solicite consult medical.

