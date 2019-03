Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 53 de ani a trait drama vieții sale. Dupa ce a postat pe internet o fotografie cu unghiile sale, care nu aveau nici pe departe cel mai estetic aspect, aceasta a aflat ca sufera de cancer pulmonar.

- Cristiano Ronaldo, starul celor de la Juventus Torino, trece prin momente teribile. Mama lui, Dolores Aveiro, a dezvaluit recent ca se lupta cu o maladie teribila: cancer la san. Femeia, acum in varsta de 64 de ani, a mai suferit de cancer și in 2007, dar a reușit sa-l invinga. Acum, ea spera sa depașeasca…

- Un baietel in varsta de doar opt ani din Statele Unite a decis sa faca un gest impresionant dupa ce a aflat de la mama lui povestea unei fetite bolnave de cancer. Dupa doi ani in care si-a lasat parul sa creasca, copilul l-a donat pentru realizarea unor peruci care sa ajunga la fetitele ce-si pierd…

- Tanti Florica Pak are 87 de ani și locuiește in Abrud. Nenorocirea a lovit in data de 30 decembrie 2018, cand un incendiu i-a mistuit casa și a lasat-o pe drumuri in toiul iernii. Ioana, o tanara care locuiește in apropiere de tanti Florica, se intorcea de la cumparaturi cand a zarit flacarile care…

- O femeie din Slatina a indurat cinci ani de teama si de stres dupa ce trei medici diferiti i-au spus ca sufera de cancer. Femeia a urmat un tratament chimioterapeutic, in urma caruia a ramas fara par si i-a paralizat bratul drept. Abia cand a ajuns in Spania, pacienta a aflat ca nu sufera de […] Articolul…

- O femeie din Slatina a indurat 5 ani de teama si de stres dupa ce 3 medici diferiti i-au spus ca sufera de cancer. Femeia a urmat un tratament chimioterapeutic, in urma caruia a ramas fara par si i-a paralizat bratul drept.

- Cand Elizabeth si Scott s-au intalnit pentru prima oara, ea a descoperit ca barbatul era complet lipsit de auz. Scott a inceput sa-si piarda auzul la varsta de cinci ani, iar cand implinise varsta de opt ani, tanarul Scott deja nu mai putea auzi nimic.

- Un clip postat de jandarmii gorjeni, pe pagina de Facebook, care arata o cațea in timp ce urmarește autospeciala cu care erau transportați cei șase pui salvați din zapada, la Ranca, a devenit viral. „Salvam suflete cand turiștii sunt in siguranța la munte. O patrula de jandarmi montani din Ranca, aflata…