Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba ii adreseaza domnului Avram Mihai felicitari pentru spiritul civic de care a dat dovada. La data de 22 noiembrie 2018, la Politia Orasului Baia de Aries s-a prezentat domnul Avram Mihai, de 52 de ani, din Baia de Aries, care a predat un telefon in valoare de 1.400…

- La data de 22 noiembrie 2018, la Politia Orasului Baia de Aries s-a prezentat domnul Avram Mihai, de 52 de ani, din Baia de Aries, care a predat un telefon in valoare de 1.400 de lei despre care a declarat ca l-a gasit intr-o parcare de pe strada 22 Decembrie din Baia de Aries. Se […] Post-ul Spiritul…

- Un barbat din Baia de Aries a predat politiei un telefon pe care l-a gasit intr-o parcare. In urma verificarilor, politistii au stabilit ca telefonul fusese pierdut de o femeie din oras careia i l-au restituit. Inspectoratul de Politie Judetean Alba ii adreseaza domnului Avram Mihai felicitari pentru…

- Un barbat din Baia de Aries a predat politiei un telefon pe care l-a gasit intr-o parcare. In urma verificarilor, politistii au stabilit ca telefonul fusese pierdut de o femeie din oras careia i l-au restituit. Inspectoratul de Politie Judetean Alba ii adreseaza domnului Avram Mihai felicitari pentru…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba readuce in atentia cetatenilor recomandarile pentru prevenirea inselaciunilor comise prin metoda ACCIDENTUL. Duminica, 18 noiembrie, politistii din Blaj au fost sesizati de o femeie din oras cu privire la faptul ca a fost inselata cu 4.250 de euro, prin aceasta…

- Ieri, 27 septembrie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Baia de Aries au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 27 de ani, din municipiul Blaj, banuit de comiterea unei infracțiuni de „lovire sau alte violențe”. Se pare ca, in noaptea zilei de 23 septembrie…

- Un barbat de 58 de ani a decedat sambata dupa ce a fost prins sub un tractor care s a rasturnat.Potrivit reprezentantilor ISU Alba, Detasamentul Aiud a intervenit cu doua autospeciale, din care una pentru descarcerare, in vederea extragerii victimei de sub tractorul rasturnat, potrivit Agerpres.Inspectoratul…

- Un barbat de 58 de ani a decedat sambata dupa ce a fost prins sub un tractor care s-a rasturnat, pe care nu l-ar fi asigurat corespunzator in apropierea unei stane din Craiva, unde s-a deplasat pentru a colecta laptele. Potrivit reprezentantilor ISU Alba, Detasamentul Aiud a intervenit…