- Un barbat in varsta de 65 de ani din Falticeni a fost in noaptea de sambata spre duminica la o nunta. In jurul orei 3.00 dimineața, omul și soția lui au plecat de la nunta. Dupa ce a parcurs circa 200 de metri de la localul in care a avut loc fericitul eveniment la care a luat parte, omul s-a prabuțit…

- Un barbat de 80 ani, din localitatea Straminoasa – comuna Plopana, a murit sambata, dupa ce locuinta lui a fost cuprinsa de un incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu. Sotia victimei, in varsta de 77 ani, a fost preluata in stare de semiconstienta de un echipaj SMURD…

- Descoperire macabra intr-un parc din Capitala. Cadavrul unui barbat ce atarna de un copac, a fost gasit, ieri, de un locuitor al sectorului Ciocana. Ingrozit, acesta a alertat imediat politia.

- Politistii constanteni au emis un ordin de protectie provizoriu pe numele unui barbat acuzat ca si ar fi agresat sotia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 29 martie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 43 de ani, din localitatea Ciobanu,…

- Tribunalul Constanta a dispus condamnarea unui barbat din localitatea Poarta Alba, judetul Constanta, la cinci ani de inchisoare cu executare, pentru tentativa la omor. Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva, aceasta fiind atacata la Curtea de Apel Constanta. In rechizitoriul intocmit, procurorii…

- Un barbat de 36 de ani a murit, iar sotia acestuia a ajuns la reanimare dupa un accident de motocicleta, produs pe 8 martie la Balti. Femeia, de 31 de ani, este internata in Spitalul municipal, transmite IPN.

- Un barbat de 48 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul 2 al unui bloc din municipiul Suceava. Anchetatorii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de „ucidere din culpa", urmand sa lamureasca conditiile in care s-a produs decesul.Joi, la ora 20.38, Politia ...

- Trei persoane au murit in Baia Mare la interval de numai o zi, in urma unor crime. Primul caz s-a inregistrat duminica, in zona Garii, unde un barbat si sotia acestuia au fost omorati intr-un apartament. Cei doi au fost insa descoperiti doar luni. Al doilea caz s-a petrecut pe strada Petru Dulfu. Aici,…