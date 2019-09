Un bărbat de 42 ani a MURIT după ce a fost lovit de o mașină la Uioara de Sus Un accident rutier s-a petrecut marți seara, in jurul orei 20.20 in localitatea Uioara de Sus. Un barbat care a trecut strada printr-un loc nepermis a fost acroșat de un autoturism. In urma impactului acesta a fost grav ranit și a fost transportat in coma la spital, unde ulterior a decedat. Potrivit IPJ Alba, victima avea 42 de ani, din Ocna Mureș și se deplasa nergulamentar, pe partea carosabila, unde a fost surprins și accidentat de un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din Ocna Mureș. Știre in curs de actualizare. Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

