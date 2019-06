Stiri pe aceeasi tema

- Absolut incredibil - la doar cateva zile dupa ce un polițist aflat in misiune a fost impușcat mortal de un recidivist urmarit internațional, un barbat care a atacat polițiștii cu toporul e lasat sa umble singur pe strazi. Incidentul a avut loc ieri, in comuna Bughea de Sus din Argeș, acolo unde…

- Un barbat din judetul Galati a fost împuscat de politisti, dupa ce i-a atacat cu pietre si cu o surubelnita pe oamenii legii, ranindu-l pe unul dintre ei, potrivit realitateadegalati.net.

- O femeie, prin societatea pe care o detine, a dat in judecata Politia din Eforie pentru confiscarea unor bunuri de la un comerciant ambulant, sub motivarea ca bunurile nu apartin persoanei fizice sanctionate de oamenii legii, ci sunt sub proprietatea societatii, care nu a fost parte in procesul verbal…

- Politia din Edinburgh a raportat cu privire la incidentul care a avut loc miercuri seara - Welsh, in varsta de 42 de ani, a fost ranit grav, pe strada, si, in jurul orei, 20.00, a murit la fata locului.

- Politia din Galati a dispus efectuarea de verificari dupa ce in mediul on line a aparut o filmare, in care un politist din Arges, care activeaza la o sectie rurala din judetul Galati, apare conducand un autovehicul cu piciorul, in timp ce asculta manele cu prietenii sai.