- Cainii pot dezvolta cancer, insa nu de puține ori simptomele sunt trecute cu vederea de stapani, deoarece nu le considera grave. Iata la ce sa fii atent. Pe langa semne care indica clar o boala, precum sangerari, varsaturi etc., alte simptome nu sunt atat de ușor de depistat.

- Salariile romanilor vor creste si in 2018, dar nu in acelasi ritm si nu pentru toti angajatii, unora acordandu-li-se beneficii din categoria celor de lux: de la masaj, pana la cosuri de fructe sau mic dejun la birou.

- De acum, trebuie sa afișeze pe tarabe prețul produselor, locul de unde provin și cand au fost recoltate. Decizia are ca scop eliminarea samsarilor din piețe. Cand vine vorba de etichete, in piețele din țara este haos. Fiecare face ce vrea. Daca unii scriu - de pilda - prețul pe o hartie oarecare,…

- Serviciul autonom al Uber, care funcționeaza cu mașini fara șofer, a fost suspendat in Canada și SUA. Totul vine ca urmare a faptului ca una dintre mașini a dat peste o femeie pe strada, in Arizona. Citește și: Liviu Dragnea il CONTRAZICE pe Victor Ponta: neaga intalnirile de la SRI cu Laura…

- Nicoleta Larisa Claudia Cicoare ar fi plecat de la locuința de pe splaiul Nicolae Titulescu – cladire dezafectata langa rambleul de linii ferate, din vecinatatea numarului 38, fara a reveni la domiciliu, unde locuieste fara forme legale, spun polițiștii. Se intampla in 3 martie, in…

- Un roman care locuiește in Arizona a fost arestat, dupa ce a amenințat, pe rețeaua de socializare, ca va omori enoriașii dintr-o biserica penticostala. Autoritațile l-au prins pe romanul care era hotarat sa-și duca planul in aplicare. In mașina luia fost gasita o arma. Ismaiel Damian, in varsta de…

- Autoritatile din Timisoara sunt in alerta dupa ce un copil a disparut in cursul zilei de luni de acasa. Baietelul se numeste Galiu Gheorghita Raul, are zece ani si a disparut in timp ce mergea la scoala.

- Autoritațile din statul mexican Veracruz au acuzat joia aceasta doi foști comandanți ai poliției statale cat și alți polițiști de rang inalt de faptul ca au constituit și organizat un grup infracțional care a rapit și probabil a ucis cel puțin 15 persoane.

- Lucratori ai Secției 14 Poliție Rurala Barca și ai Postului de Poliție Giurgița, cu sprijinul Sectiei 5 Politie Craiova au depistat-o, ieri, in comuna Giurgita, pe minora B. A., de 16 ani, care la data de 29 noiembrie a plecat ...

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși spala mașina cu ajutorul unei pisici. Barbatul și-a batut joc de propriul animal de casa folosindu-l pe post de carpa. La un moment dat, pe fundal se...

- Proprietarii cainilor considerati periculosi sunt obligati, prin lege, sa incheie cu companiile de asigurari polite de asigurare civila legala, in caz contrar riscand sa fie amendati de inspectorii politiei sanitar-veterinare si personalul anume desemnat din Ministerul Afacerilor Interne.

- Chisinaul intentioneaza sa angajeze o companie juridica internationala care sa estimeze valoarea pagubelor de pe urma prezentei Federatiei Ruse in Transnistria in ultimii 25 de ani, a anuntat sambata presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, intr-un interviu acordat unei publicatii…

- Politistii au reusit sa o depisteze ieri pe minora de 16 ani, din comuna gorjeana Prigoria. Fata a plecat voluntar de la domiciliu pe 15 ianuarie, fiind gasita la casa unei cunostinte din comuna Scoarta. Eleva nu a fost victima ...

- Pentru detinatorii de animale de companie, asigurarea sanatatii acestora este de o importanta vitala. Tocmai din aceasta cauza, dorinta de a oferi numai ce e mai bun pentru animalul de companie poate da startul unui lung sir de cautari pentru gasirea medicului veterinar ideal, precum si a unui cabinet…

- O eleva, de 16 ani din comuna gorjeana Prigoria, este cautata de politie dupa ce a disparut de acasa. Sectia 6 Politie Rurala Targu Carbunesti a fost sesizata ieri de un barbat de 40 de ani, din comuna Prigoria, cu ...

- Autoritatile vor sa aduca acasa politistii care muncesc peste hotare. IGP a lansat o campanie in acest sens si le promite anumite facilitati moldovenilor din strainatate.Acestia vor beneficia de salarii mari si ar putea ocupa functii importante in cadrul institutiei.

- Inspectoratul General de Poliție lanseaza o noua campanie cu genericul „Revin acasa pentru ca-mi pasa”. Aceasta presupune aducerea in Republica Moldova a cetațenilor care la moment indeplinesc funcția de polițiști in alte țari. Cu aceasta inițiativa a venit șeful adjunct al IPG, Gheorghe Cavcaliuc,…

- Dupa ce zilele trecute o tara a ramas marcata de cazul politistului de la Brigada Rutiera din Capitala care ar fi abuzat de mai multi minori, un nou caz se afla in atentia spatiului public. Din informatiile obtinute in exclusivitate de catre reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi, parintii unei minore…