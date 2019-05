Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra, joi, în pasul Rotunda, din județul Bistrița-Nasaud! Un barbat a fost gasit fara suflare, pe un drum forestier. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au putut face altceva decât sa constate decesul.

- Un batran de 78 de ani din localitatea bistrițeana Rodna a disparut in urma cu o saptamana, iar familia și autoritațile il cauta neincetat. Cotul Florea a plecat de acasa și nu s-a mai intors!

- Accident intr-o padure de pe Valea Mare din județul Bistrița-Nasaud, unde un barbat a fost surprins de un buștean. Accidentul s-a petrecut pe un teren greu accesibil. UPDATE: Victima, un tanar in varsta de 19 ani, este evacuata a fost evacuata spre ambulanța de catre echipajele SMURD (TIM și EPA) cu…

- Pablo Herazo, un barbat de 57 de ani din Bogota, Columbia și-a gasit sfarșitul in cel mai cumplit mod. Acesta și-a dat ultima suflare pe holul spitalului, acolo unde aștepta de mai bine de o ora sa fie tratat.

- Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures – Postul de Politie Noslac au identificat, un barbat de 41 de ani banuit de furt calificat. Aceasta ar fi intrat intr-un magazin alimentar si intr-o cabana din comuna Noslac, judetul Alba, de unde ar fi sustras mai multe bunuri in valoare…