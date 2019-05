Stiri pe aceeasi tema

- O crima pasionala a fost comisa in noaptea de sambata spre duminica, 12 mai, intr-o comuna din judetul Valcea. Un barbat de 32 de ani si-a injunghiat iubita cu mult mai in varsta decat el, de 72 de ani, in urma unui scandal care ar fi avut ca motiv gelozia. Femeia banuia ca este inselata de partenerul…

- Un barbat de 32 de ani a fost retinut duminica, dupa ce si-a ucis iubita cu 40 de ani mai in varsta. Barbatul din comuna Ladesti, judetul Valcea, a intrat in locuinta concubinei sale, de 72 de ani, si pe fondul consumului de alcool a injunghiat-o. https://www.romaniatv.net/crima-pasionala-in-valcea-un-barbat-de-32-de-ani-si-a-omorat-iubita-de-72-de-ani_473634.html

- Gabriel Ciobanu are 52 de ani si a fost arestat desi nu a recunoscut ca a comis faptele. Individul ar fi comis faptele pe 9 februarie, la ora 20.30, tot el fiind cel care a sunat la 112 pentru a anunta ca iubita sa a murit. Victima avea 72 de ani si locuia de mai multa vreme cu Gabriel Ciobanu. „Numita…

- Curtea de Apel Timisoara a emis sentinta finala intr-un dosar de tentativa de omor in care un barbat din Caras-Severin a fost acuzat ca in iulie 2018 a turnat benzina pe concubine lui si i-a dat foc.

- O tanara din Rusia a fost condamnata la șase ani și jumatate de inchisoare dupa ce și-a injunghiat iubitul in piept cu o țepușa pentru frigarui, in timp ce se afla la un gratar cu prietenii. Barbatul s-a stins din viața a doua zi, din cauza complicațiilor. Scenele de violența au avut loc in timp ce…

- In orasul Balcesti din judetul Valcea se consuma de cateva zile un subiect demn de o telenovela. O tanara si mama ei au fost prinse la mijloc intr-un triunghi amoros si razbunarile actualului si fostului iubit.

- Cu ceva timp inainte de a-și inchide pagina de Facebook, Cosmin Dan a șocat pe toata lumea cu fotografia lui de coperta. Baiatul de numai 21 de ani care și-a incendiat fosta iubita a postat pe contul lui e Facebook, drept coperta, o fotografie cu un cuplu care este condus la audieri de catre polițiști.…