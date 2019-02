Stiri pe aceeasi tema

- Traversa regulamentar, cand viața i-a fost spulberata de un șofer baut și drogat, care a fugit de la locul accidentului. L-a lovit in plin, cu viteza, chiar pe trecerea de pietoni și l-a lasat intr-o balta de sange. Un barbat care a accidentat mortal un pieton in Bucuresti, in noaptea de sambata spre…

- Un barbat de 32 de ani a fost accidentat mortal, in aceasta dimineața, pe o trecere de pietoni din București. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins de polițiști, dupa ce la fața locului a ramas o placuța de inmatriculare a mașinii implicate in accident. "In jurul orei 04.40, la…

- Politistii cer ajutorul cetateanilor pentru a-l gasi pe soferul din Iasi care a lovit mortal cu autoturismul in care se afla un barbat de 45 de ani pe o trecere de pietoni din comuna ieseana Halaucesti. Soferul este cautat de Politie de aproximativ o saptamana.

- In data de 27.12.2018, in jurul orei 18:30, un barbat in varsta de 57 de ani, din municipiul Brad, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Zarandului, din municipiul Deva, din direcția Simeria spre Arad, la trecerea de pietoni, semaforizata și marcata corespunzator, din zona unui magazin, nu a…

- Un barbat a fost accidentat mortal de un tren de persoane, sambata, in localitatea argeseana Leordeni, relateaza Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, din primele informatii reiese ca trenul Inter Regio 1789, care circula din directia Bucuresti catre…

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata și cu o alta ranita, s-a produs luni dimineața, in Turda, județul Cluj. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 25 de ani, din comuna Viișoara, județul Cluj, ajuns in Piața Romana din Turda, a acroșat…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta seara, pe raza localitații Luna. Șoferul unui VW, in varsta de 59 de ani, a lovit un barbat de 63 de ani, care era angajat in traversarea pe trecerea pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma in Baia Mare. Pe trecerea de pietoni din zona Kaufland de pe bd. Unirii un barbat a fost lovit de o masina. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie si de prim ajutor. Vom reveni cu detalii The post Ultima ora. Baia Mare. Un barbat a fost…