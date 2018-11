Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de persoane drogate pe strada la Cluj-Napoca. Un tânar a fost surprins zacând pe jos, inert.Incidentul a fost surprins vineri dupa-amiaza, pe strada Traian, din Cluj-Napoca.În imagini, un tânar zare inert pe trotuar. Trecatorii au încercat…

- Un barbat de 39 de ani din localitatea Horia, judetul Arad, cunoscut ca membru al lumii interlope din zona, a fost împuscat, luni dimineata, în piciorul stâng, în timp ce se îndrepta catre casa.

- In urma atacului, unul dintre politisti a fost ranit, dupa ce criminalul a deschis focul in sala de judecata, din districtul Fayette, a confirmat politia. Patru persoane, inclusiv un magistrat, au fost ranite.

- Un barbat in varsta de 31 de ani a ajuns la Spitalul Judetean Galati cu mai multe plagi impuscate, iar politistii si procurorii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a petrecut evenimentul.

- Imagini parca desprinse dintr-un film de actiune au fost surprinse in orasul american Las Vegas. Un individ care a injunghiat doua femei a fost impuscat de politisti in plina strada. Imaginile au fost surprinse de o camera de filmat inclusa in echipamentul unui ofiter.

- Scandalul a inceput sambata seara intr-un bar de pe strada Victoriei din Targu-Jiu si a continuat in fata localului, unde agresorii, care aveau topoare si sabii in maini, au avariat trei masini parcate in zona. Un localnic a filmat intreg scandalul si a postat imaginile pe Facebook. Dupa audieri, politistii…

- Un conflict a izbucnit, joi, in plina strada in municipiul Barlad, intre mai multi barbati, doi dintre acestia folosind arme neletale, potrivit Agerpres. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectare a regimului armelor…

