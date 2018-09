Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 43 de ani din comuna Borsa, judetul Cluj, a fost retinut, miercuri, de politisti, dupa ce a lovit cu masina o femeie si pe fiica sa. Soferul era baut si a parasit locul accidentului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O tanara moldoveanca a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiata. Incidentul a avut loc in comuna Torchiara din provincia Salerno. Potrivit presei locale, fata de 18 ani a fost injunghiata in urma unui conflict pe care l-a avut cu agresorul.

- Un presupus killer din Transnistria a fost retinut de politia de patrulare din Odesa. Potrivit presei din reugiune, barbatul a atras atentia oamenilor legii din cauza barbii care... i se descleia de pe fata.

- Matias Messi a suferit un accident cu barca pe 30 noiembrie. Televiziunile argentiniene au difuzat imagini cu ambarcatiunea murdara de sange, iar potrivit jurnalului La Capital, Matias Messi conducea barca in momentul in care a lovit un banc de nisip. Politia, sosita la locul accidentului,…

- Un barbat din Ploiesti a vrut sa ucida un politist care il amendase in trecut, apoi a amenintat mai multi jandarmi si agenti cu toporul. El a fost retinut pentru ultraj, dupa o noapte intreaga de audieri. In urma cu aproximativ o luna, barbatul in varsta de 37 de ani l-a vazut pe polițistul care il…

- Explozia care a avut loc joi in fata Ambasadei SUA de la Beijing a fost provocata de un individ care s-a ranit la mana incercand sa detoneze un mic dispozitiv exploziv, a anuntat politia chineza, transmit Reuters si AFP. Barbatul, care are 26 de ani si este originar din regiunea autonoma Mongolia interioara,…

- In acest sfarsit de saptamana, 29 iunie - 01 iulie a.c., Politistii ialomiteni au intervenit, in weekend, la 72 de evenimente si au aplicat peste 600 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 176.500 de lei, iar pentru neregulile constatate in trafic, au retinut 18 permise de conducere.