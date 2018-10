Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns dupa gratii la Penitenciarul Gherla, dupa ce a primit o condamnare pentru taiere de copaci. Politistii de la Sectia 9 Politie Rurala Turda – Postul de Politie Comunal Iara au pus miercuri in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea privind un barbat de 28 de ani, din…

- Politisti din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti si Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au pus miercuri in aplicare un mandat de executare a inchisorii, privind un barbat, de 41 de ani, din comuna Țințareni, condamnat la o pedeapsa cu ...

- Aurel Radulescu, fost candidat la președinția Romaniei in 2004, facuse inchisoare in urma unei sentințe definitive intr-un dosar de inșelaciune. El se prezinta drept pastor și reprezentant al Diasporei romane din SUA. Clipul a fost postat pe contul sau de Facebook. In imagini, Tudorel Toader apare…

- Pedeapsa cu executare pentru un barbat in varsta de 32 de ani, la Timișoara. El a fost ridicat de polițiști și dus la penitenciar, dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Individul a fost condamnat pentru infracțiuni rutiere.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac II–Csanadpalota au depistat un barbat, domiciliat in judetul Vrancea, cautat de autoritatile romane pentru executarea unei pedepse privative de libertate. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota s-a prezentat…

- Stephen-Alan Nicholson, in varsta de 24 de ani, a fost luat in vizorul autoritaților din Marea Britanie, dupa ce un copil in varsta de 13 ani a fost ucis cu sange rece. Oamenii legii au decis arestarea acestuia, dupa ce barbatul a refuzat sa le ofere parola contului personal de Facebook, pentru a…

- Directia de Investigatii Criminale din Politia Romana organizeaza si coordoneaza activitatea de localizare si prindere a urmaritilor la nivel national si international, precum si de depistare a persoanelor disparute, conform Politiei Romane. In ultimele doua saptamani, a fost clarificata situatia in…

- Un barbat de 51 de ani, acuzat de vatamare corporala grava, dupa ce si-a mutilat sotia aruncand peste ea cu apa clocotita, a fost condamnat de judecator. Partenera l-a iertat si continua sa convietuiasca cu acesta.