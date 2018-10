Un bărbat care ţinea un pui de leu într-un apartament de lângă Paris, condamnat la şase luni de închisoare Un barbat care detinea un pui de leu intr-un apartament din Val-de-Marne, in apropiere de Paris, si care le-a spus judecatorilor ca este un iubitor de animale a fost condamnat vineri la sase luni de inchisoare de catre un tribunal din Creteil, potrivit AFP. Barbatul de 30 de ani a fost, de asemenea, condamnat la plata unei amenzi de 2.000 de euro pentru detinerea ilegala a animalului, pe care a incercat sa-l vanda. Puiul de leu, o femela de doua luni si jumatate, a fost recuperat marti seara in comuna Valenton de la vecinii barbatului. Suspectul era ascuns intr-un dulap, in timp ce puiul de leu,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

