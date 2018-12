Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta categorie au fost nominalizate productiile cinematografice “Border” (Ali Abbasi – Suedia, Danemarca), “Cold War” (Pawel Pawlikowski – Polonia, Marea Britanie, Franta), “Dogman” (Matteo Garrone – Italia, Franta), “Girl”…

- Numerosi romani din diaspora se organizeaza acum pe retelele de socializare sa vina impreuna acasa, in Romania, de 1 Decembrie. Tot pe 1 decembrie va avea loc un nou amplu miting de protest in Piata Victoriei. Romanii din grupul „Diaspora europeana” de pe Facebook se organizeaza pentru a forma coloane…

- Caz șocant in județul Salaj. Un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Poiana Blenchii, s-a dus sa-și viziteze un prieten, in varsta de 60 de ani, din comuna Ileanda, dar vizita s-a terminat urat, a dezvaluit sportulsalajean.ro. Barbatul mai tanar, deși era oaspete, a pus mana pe un topor și i-a…

- Aici poți vedea ultimul punct al partidei Goerges vs Mertens: Defending champion @juliagoerges books her place in the @WTAEliteTrophy semifinal!Securing the win over Mertens 6-2, 7-6(5)! pic.twitter.com/t3WqMnfYLF— WTA (@WTA) November 1, 2018 Componenta celor patru grupe de la simplu:Grupa…

- Aceasta ancheta - realizata intre altele de site-ul Correctiv si ziare ca Die Zeit, Le Monde sau La Reppublica si publicata joi - se sprijina pe documente judiciare provenind din Germania, unde aceste manevre au fost descoperite in 2012. Ea vizeaza cazuri de frauda si de optimizare fiscala. In…

- Potrivit France Presse, ar fi vorba de peste 55 de miliarde de euro fraudati, obtinuți printr-o schema de evaziune fiscala desfasurata in 11 tari - Germania, Franta, Spania, Italia, Olanda, Danemarca, Belgia, Austria, Finlanda, Norvegia si Elvetia. Anchetatorii cred ca numai fiscul german ar fi fost…

- Cehia a anunțat locul unde va avea loc partida cu Romania din sferturile FedCup, orașul Ostrava urmand sa gazduiasca intalnirea pe 9 și 10 februarie 2019. Confuntarea va avea loc in Ostravar Arena, cu o capacitate de 9.779 de locuri.Meciurile din sferturi:Cehia - RomaniaFranța - Belgia Germania - Belarus Australia…