Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a povestit ca in fiecare zi cand se intorcea acasa dupa o zi de munca iși dadea jos șosetele murdare și le mirosea. Recent a ajuns la spital cu o infecție pulmonara severa despre care medicii cred ca a fost cauzata de aceasta obsesie bizara a lui. Se pare ca barbatul avea o ciuperca pe picior…

- Un barbat de 37 de ani si-a mirosit aproape zilnic sosetele murdare și a ajuns la spital cu o infectie severa la plamani, transmite Daily Mirror.Medicii sunt siguri ca boala a fost provocata de obiceiul mai putin obisnuit al pacientului. Barbatul, din orasul chinez Zhangzhou, a declarat ca de fiecare…

- Un tanar cu arsuri pe 70- din suprafata corpului, care a fost adus de la Neamt la Iasi, este in stare foarte grava. A fost operat noaptea trecuta si se afla in sectia ATI. Este intubat. Are arsuri chiar si pe caile aeriene. Tanarul de 28 de ani a fost ranit in urma unei explozii foarte puternice care…

- Aurica Beldeanu (67 de ani) i s-a facut și a cazut din picioare in timp ce se afla la La Biserica „Sf. Ilie” din Craiova, la priveghiul lui Ilie Balaci. Medicii au fost chemați de urgența, au incercat sa il resusciteze și l-au transportat in stare grava la spital. Primul diagnostic al medicilor este…

- Vești teribile de la Craiova. Dupa ce vestea morții lui Ilie Balaci a picat ca un trasnet pentru intreaga lume a fotbalului romanesc, astazi lui Aurica Beldeanu (67 de ani) i s-a facut și a cazut din picioare in timp ce se afla la Biserica "Sf. Ilie" din Craiova, la priveghiul lui Ilie Balaci. Medicii…

- Medicii suceveni spun ca prognosticul ramane in continuare rezervat in cazul fetitei de 11 ani din Stamate, accidentata duminica seara in timp ce mergea spre casa cu o caruta in care se mai aflau mama si sora de 14 ani, si ele ranite cu acel prilej.In cursul zilei de ieri, minora a ajuns din nou in…

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar o adolescenta de 16 ani a fost grav ranita, intr un accident de circulatie care a avut loc sambata pe un drum judetean care face legatura intre localitatile Hobita si Rau Barbat din depresiunea Hategului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Hunedoara citat…

- O femeie din Iași, in varsta de 46 de ani a cazut de la etajul 5 al blocului in care locuia. S-a prabusit pe o terasa, iar zgomotul puternic i-a alertat pe vecini. Medicii au ajuns imediat la fața locului și au incercat sa o stabilizeze pe ranita, care a fost transportata apoi la spital. Salvatorii…