- „La data de 28 martie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei 4 Rurale Miroslava au depistat la domiciliul unei femei, de pe raza comunei Dagata, un barbat de 37 de ani, din judetul Neamt, urmarit international, fiind cautat in baza unui mandat european de arestare emis de…

- Un medic de familie si un farmacist au fost retinuti de politistii din Botosani pentru comiterea infractiunilor de obtinerea ilegala de fonduri si fals intelectual, dupa ce ar fi eliberat in fals retete compensate pe care le-ar fi decontat la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS), a anuntat…

- La data de 29.03.2018, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara au identificat, in urma unei actiuni, un barbat in varsta de 33 de ani, din Petrila, urmarit international, la solicitarea autoritatilor italiene. Politistii au stabilit, in urma verificarilor, ca petrileanul…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al I.P.J. Constanta, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, impreuna cu cinci inspectori antifrauda, au efectuat 13 perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta. La…

- De mai bine de patru ani, procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi investigheaza cazul de la Palatul Copiilor Vaslui, incercand sa afle cum a fost posibil sa se cheltuie sume importante de la bugetul de stat, fara ca lucrarile de resturare sa se realizeze. Pe langa firma care a castigat…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare, au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza localitații Cenad, la locuințele unor persoane banuite de camatarie. In data de 16 martie…

- Tribunalul Iasi a decis, miercuri, ca un adolescentul din Iasi care era judecat pentru constituire de grup infractional organizat si trafic de droguri sa fie obligat sa mearga inapoi la scoala. "Instanta a dispus aplicarea, in cazul inculpatului minor Gabriel P., a masurii educativa a asistarii…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, domiciliat in județul Alba, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului a fost reținut de polițiști in municipiul Sibiu. Persoana in cauza a fost predata polițiștilor din cadrul…

- Mandat pus in executare de politistii galateni. Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au depistat, pe raza comunei Namoloasa, o femeie de 30 ani, din municipiul Barlad, care figura data in urmarire nationala. Pe numele femeii, Judecatoria Vaslui a emis, in data de 30.10.2017, un mandat…

- Un barbat cu nume aproape identic cu al unui avocat din Baroul Bucuresti a fost trimis in judecata pentru inselaciune.Citeste si: Reprezentantii ORNISS si RASIROM au RUPT TACEREA: Ce le-au spus parlamentarilor privind arhiva SIPA / VIDEO "Prin rechizitoriul din data de 2 martie 2018,…

- Cei doi suspecți de incendierea sediului Poliției Ferești, județul Vaslui , in cursul nopții de sambata, sunt infractori notorii, ei fiind cercetați in mai multe dosare de furturi, inclusiv in strainatate, pentru talharie și chiar ultraj, dupa ce unul din ei a sarit, anul trecut, la bataie la un polițist.…

- Un barbat urmarit internațional de autoritațile judiciare din Ungaria, pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți, a fost depistat de polițiștii din Vaslui. In ziua de 28 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui și polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Negrești…

- Marti, 20 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara precum si un mandat de aducere, pe numele unui barbat, in varsta de 42 de…

- Barbatul a fost dat in urmarire internationala in Sistemul de Informatii Schengen, pe numele acesteia fiind emis un mandat european de arestare de catre autoritatile italiene la data de 25 ianuarie. Acesta fusese condamnat la 2 ani si 9 luni de inchisoare pentru ca in 2009 a primit un…

- Curtea de Apel Constanta a admis azi propunerea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta si a dispus luarea masurii arestarii provizorii a persoanei solicitate Radu Nicusor ndash; Alexandru, pe o perioada de 15 zile, incepand cu data de 20.02.2018 pana la data de 6.03.2018, inclusiv. Instanta…

- Vineri, 16 februarie 2018, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, a reusit sa documenteze activitatea infracționala a unui barbat de 47 de ani, din Hirsova, judetul Constanta, banuit de inselaciune. Se pare ca, in luna iunie 2016, barbatul ar fi indus in eroare doua persoane, din Aiud si Lopadea…

- Politistii din Aiud au documentat activitatea infracționala a unui barbat din judetul Constanta ce este banuit de comiterea unor fapte de inselaciune, prin care a cauzat un prejudiciu de peste 50.000 lei. Acesta ar fi achizitionat miei, de la doua persoane din zona Aiudului, si nu i-a mai platit. A…

- Dupa ce in spatiul media au aparut mai multe zvonuri conform carora in familia Corduneninilor a izbucnit un adevarat scandal ce a pornit de la infidelitatea Ramonei, sotia lui Adrian Corduneanu, scrie spynews.ro. Costel Corduneanu, fratele acestuia, a rupt tacearea in cazul „Diamantului Roz" si a…

- Un text din 2011 al lui Malin Bot, cel care astazi ii imparte pe categorii pe ziariști in securisti, slugi ale penalilor, fripturisti sau genii. La acea vreme, era angajat al lui Patriciu, iar Malin Bot o injura pe Kovesi. Astazi Bot este un mare aparator al ei. Si un mare protestatar #rezist, scrie…

- Un roman urmarit international pentru trafic de persoane și sclavie a fost prins de oamenii legii in judetul Buzau. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au depistat, luni, un barbat, de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, care era urmarit la nivel internațional. Potrivit unui comunicat,…

- Polițistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Sutesti, sprijiniti de cei de la Poliția municipiului Dragasani, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciul Rutier si luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au efectuat in dimineața zilei de 9 februarie a.c., un numar…

- Marți, 6 februarie 2018, politistii din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului, un barbat, de 62 de ani, cetațean italian, urmarit internațional. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea infracțiunii de bancruta frauduloasa,…

- In urma activitatilor desfasurate de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - Biroul Urmariri, a fost depistat si retinut pe raza localitații Brad, județul Hunedoara un prahovean din comuna Maneciu, urmarit național intrucat se sustragea de la executarea unui mandat de arestare…

- In cuprinsul unei intampinari depuse de procuroarea Mihaela Iorga Moraru la Curtea de Apel București apare un mesaj incredibil. „I s-a reproșat dnei Moraru Iorga ca denunțatorul ar fi putut fi reținut și ca in timp ce unii iau denunțuri și nu fac nimic, alții se chinuie sa aresteze”, apare in document.…

- Cluj-Napoca, 31 ian /Agerpres/ - Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire de IPJ Cluj, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanu si trebuia sa fie depus la Penitenciarul Gherla.…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 4 perchezitii domiciliare, in judetul Arges, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune…

- Polițiștii Garzii de Coasta au gasit, in urma unor percheziții domiciliare care vizau destructurarea unui rețele de contrabanda de țigari, peste 500.000 de lei ingropați in curtea unui imobil. Patru persoane se afla sub investigare iar pentru doua dintre ele polițiștii au solicitat arestarea. Investigația…

- Și in acest an, Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara s-a clasat in topul celor mai ”harnice” instituții publice din țara. In ciuda deficiențelor de personal (locuri vacante, concedii de studii, de odihna, de maternitate și delegari), parchetul local s-a situat pe locul I in ceea ce privește numarul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a contestat sentinta Tribunalului Bacau prin care a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. Potrivit portalului instantelor de judecata, portal.just.ro, Arsene…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba l-au depistat, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un barbat de 35 de ani, din municipiul Brad posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat de Judecatoria Campeni, la executarea…

- Un barbat din Sebes, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier, a fost depistat de politistii din Sebes, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Cosmin Adrian Iordache, fost magistrat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, ramane sef in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Potrivit datelor oficiale, Cosmin Adrian Iordache va conduce Serviciul de combatere a macrocriminalitatii economico financiare, din cadrul Sectiei de combatere…

- Politistii Capitalei au identificat patru persoane, care au fost conduse la audieri la sediul Sectiei 14 Politie, în urma cercetarilor din dosarul ce priveste scandalul dintre mai multi soferi si un taximetrist, informeaza un comunicat de presa al DGPMB. Potrivit sursei citate, investigatiile…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigatii Criminale cu sprijinul luptatorilor SAS au efectuat noua perchezitii domiciliare pe raza comunei Ciurea din judetul Iasi. Perchezitiile au fost efectuate in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsiririi infractiunilor de camata…

- Cetațean slovac, urmarit internațional, depistat in județul Mureș. Politistii din Mureș, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat marți, 16 ianuarie, un cetațean slovac, in varsta de 43 de ani, care era urmarit internațional de catre autoritațile…

- Petre Toba, fost sef al IGPR si ministru de Interne, a fost audiat vineri in calitate de martor la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, informeaza AGERPRES.…

- Ieri, 11 ianuarie 2017, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Jidvei au luat masura retinerii fata de 3 tineri de 21, 22 si 27 de ani, doi din Panade, judetul Alba si unul din municipiul Sibiu, banuiti de comiterea a 3 infracțiuni de furt calificat precum si fata de o femeie de 37 de ani, din municipiul…

- Joi dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie 2018, politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului…

- Iuliana Magdalena Olteanu, din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ramane in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conform datelor oficiale, magistratului i a fost prelungira delegarea in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un barbat cautat pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.”La data de 8 ianuarie a.c., în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au depistat un barbat, de 44 de ani, din localitatea…

- Un echipaj de siguranta publica din cadrul Secției 6 Poliție Craiova a depistat in trafic un șofer fara permis auto care conducea un autoturism cu numere straine. Acesta nu a oprit cand polițiștii i-au facut semn și a fost urmarit ...

